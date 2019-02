Yanet García hizo una singular pregunta que muchos de sus seguidores contestaron

La presentadora Yanet García compartió una publicación en Instagram, la cual acumuló más de 252 mil 'corazones' en 3 horas, en la que plantea una pregunta a sus seguidores. Ella acompañó la interrogante con una foto en la que aparece conduciendo una embarcación.

"¿A dónde quieres que te lleve?", fue lo que escribió en el ‘post’. Como era de esperarse, no pocos se animaron a contestar la pregunta hecha por Yanet García.

"Llévame al cielo, al infierno y a tu corazón", "Me gustaría que me guíes hacia tu alma" y "No importa si me llevas a comer empanadas. Si estás tú, seré feliz", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

Cabe destacar que Yanet García cuenta con más de 9,1 millones de seguidores en Instagram. Por ello, es posible que el número de 'likes' se incremente de una manera sorprendente con el pasar de las horas.

MENSAJE

La presentadora azteca, hace unas semanas, captó la atención de los usuarios de la mencionada plataforma social tras compartir un mensaje motivador. En este, ella instó a sus incondicionales a quererse y aceptarse como son.

"Gracias Dios por un día más (de vida). Ámate y acéptate tal cual eres, con tus virtudes y defectos. Eres único", escribió Yanet García en la publicación.