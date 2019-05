Yanet García publicó foto en traje de baño que encantó a miles, pero comentario de su novio desató polémica

Yanet García y el mensaje de su novio en Instagram que confirma lo enamorados que están



Yanet García y las atrevidas fotografías que hacen que tenga tantos seguidores en Instagram



La famosa presentadora de televisión mexicana Yanet García es la chica de moda que remece la pantalla chica y las redes sociales como Instagram, en donde acumula millones de seguidores gracias a sus impactantes fotografías en las que hace gala de su trabajada figura.

Ahora, quien ha sido bautizada como la "Sexy Chica del Clima" se animó a compartir una foto en la que luce un traje de baño negro, pieza que le permite demostrar su imponente silueta obtenida gracias a largas sesiones en el gimnasio.

En algunos días, la publicación de Instagram obtuvo más medio millón de 'likes'; sin embargo, la atención de los usuarios terminó enfocándose en el comentario de Lewis Howes, su nuevo novio que quedó maravillado por la imagen.

Como podrás observar en la fotografía, el ex jugador profesional de fútbol americano intentó halagar a su novia con algunos emojis, pero el mensaje no cayó del todo bien entre los usuarios que no dudaron en responderle.

"Por lo que veo te encanta que tu novia se exhiba y que todos le digan groserías", le dijo un internauta de Instagram.

No obstante, el hombre prefirió no responder a las críticas y dar 'me gusta' a quienes lo felicitaron por su relación sentimental con la modelo.

Desde marzo de 2018, Yanet García es la 'Chica del clima' de "Hoy", el matutino más visto de la televisión mexicana, emitido por el canal Las Estrellas, de Televisa.

La 'instagramer' comparte pantalla en con figuras como Andrea Legarreta, Paul Stanley, Galilea Montijo, Raúl Araiza Herrera, Natalia Téllez y Mauricio Mancera.