¿Yanet García tiene muchos seguidores debido a su atractivo físico?

Nadie duda de que Yanet García posee una importante legión de seguidores en Instagram. En esta plataforma, la conductora mexicana cuenta con más de 9,8 millones de fans, una cifra que podría ser la envidia de muchas celebridades latinoamericanas.

Algunas personas creen que la impresionante cantidad mencionada en el párrafo anterior tiene relación con su atractivo físico. Este tema fue tocado por la presentadora en un video que recientemente compartió en Instagram Stories.

En el material que podrás ver a continuación, Yanet García descartó que la asombrosa cifra de 'hinchas' que ostenta en Instagram se deba a su cuerpo. "Hay chicas más guapas que yo, hay chicas con mejor cuerpo que yo y no tienen los seguidores que tengo", señaló.

La musa dijo que nunca ha pagado por publicidad en la plataforma. "He hecho crecer mis redes sociales poco a poco, con mucho esfuerzo y paciencia", sostuvo.

Hace unos días, Yanet García hizo una publicación que, para varios, era una respuesta directa a quienes dudan que su cuerpo sea fruto exclusivo del gimnasio y la buena alimentación.

“Un buen físico refleja el trabajo que hay detrás. No lo puedes robar, no lo puedes tomar prestado, no lo puedes mantener sin trabajo constante. Se hace con dedicación, disciplina, respeto propio y dignidad”, escribió en el 'post' de Instagram.