The Weeknd y Bella Hadid, ya estarían viviendo juntos en Nueva York

Ya no pueden ocultar su amor. A través de Instagram se han publicado unas hermosas fotos de Bella Hadid y The Weeknd. La pareja ya no oculta más su relación y se sienten afortunados de estar juntos nuevamente. Además, ya habrían decidido dar un paso más y según revela TMZ, el cantante le ha pedido a la modelo que empiecen a vivir juntos.

La pareja volvió a formalizar su relación hace unos meses atrás, después de que The Weeknd mantuvo una relación amorosa con Selena Gomez, incluso hasta vivieron juntos. Pero ese amor duró poco y el cantante decidió regresar a los brazos de Bella.

La revista asegura que el cantante le ha propuesto a la modelo vivir juntos y ella habría dicho que ¡sí! y actualmente el nido de amor sería en el departamento que Abel Tesfaye - verdadero nombre de The Weeknd- en Tribeca, una de las zonas más exclusivas de Manhattan y según transcendió entre los medios, el artista pagaría uno 60 mil dolares al mes por el alquiler de este piso.

Hace unos días atrás, la modelo publicó unas fotografías en Instagram y se le puede ver muy felices en la mansión de su amado y según medios especializados, desde esa fecha la pareja ya venía pensando en mudarse juntos, ya que Bella Hadid se quedaba por muchos días en la casa de The Weeknd y esto habría impulsado la decisión.

El nidito de amor donde estarían viviendo Bella y The Weeknd en Nueva York es perfecto. Según apuntan medios de decoración, se trata de un lujoso ático de casi 500 metros cuadrados con 4 dormitorios, 4 cuartos de baño, terraza, baño turco y un gimnasio comunitario. Comparten vecindario con personajes como Justin Timberlake y Rebel Wilson, otras estrellas capaces de permitirse unos alquileres tan elevados.