“Intercambio de princesas 2” (“The Princess Switch: Switched Again” en su idioma original) es una secuela de la película de Netflix protagonizada por Vanessa Hudgens. Luego de los eventos de la primera entrega, Margaret Delacourt hereda el trono de Montenaro de forma inesperada.

Cuando este radical cambio a Margaret y a Kevin, Stacy, quien ahora es la princesa del país ficticio Belgravia, llega para salvar la situación. Pero la fiestera prima Fiona complica las cosas y frustra todos sus planes.

Dirigida por Mike Rohl, “ Intercambio de princesas 2 ” también cuenta con las actuaciones de Sam Palladio, Suanne Braun, Nick Sagar, Lachlan Nieboer, Mark Fleischmann, Florence Hall, Ricky Norwood y Mia Lloyd. Pero ¿quién es quién en esta secuela de Netflix ? Y ¿dónde viste antes a los miembros del elenco

(Foto: Netflix)

VANESSA HUDGENS ES STACY DE NOVO

Stacy De Novo es una repostera de Chicago que tras participar en un concurso internacional y cambiar de lugar con Margaret Delacourt, conoció al príncipe Edawrd y se convirtió en la princesa de Belgravia.

Vanessa Hudgens es una actriz, cantante, modelo, compositora y diseñadora que saltó a la fama internacional por su papel de Gabriella Montez en la saga “High School Musical”. Posteriroemente apareció en películas como “Viaje 2: La isla misteriosa”, “Spring Breakers”, “Jefa por accidente”, “Bad Boys for Life”, entre otras.

Vanessa Hudgens interpreta a Stacy De Novo en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

VANESSA HUDGENS ES MARGARET DELACOURT

Margaret Delacourt era la duquesa de Montenaro, pero tras la muerte del Monarca y la abdicación del siguiente en la línea de sucesión, debe convertirse en la Reina, lo que le causa algunos conflictos en el amor.

Vanessa Hudgens interpreta a Margaret Delacourt en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

VANESSA HUDGENS ES FIONA PEMBROKE

Fiona Pembroke es la prima hermana de Lady Margaret Delacourt y tras despilfarrar su herencia, tiene la intención de robarle a la corona, aunque sus planes no saldrán como esperaba.

Vanessa Hudgens interpreta a Fiona Pembroke en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

SAM PALLADIO ES EL REY EDWARD

Edward es el Rey de Belgravia y esposo de Stacy. En “Intercambio de princesas 2” teme estar agobiando a su amada esposa. Por su parte, Sam Palladio es un actor y músico británico que estuvo anteriormente en “Nashville”, “Runner Runner”, “Humans” y “Strange Magic”.

Sam Palladio interpreta al rey Edward en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

NICK SAGAR ES KEVIN RICHARDS

Kevin es el exnovio de Margaret y amigo de toda la vida de Stacy. Tras unos meses de sufrimiento por su rompimiento, decide asistir a la coronación de Margaret para intentar recuperarla. En tanto, Nick Sagar fue parte de “Queen of the South” y “Shadowhunters”. Actualmente aparece como Charles Frederickson en “The Haves and the Have Nots”.

Nick Sagar interpreta a Kevin Richards en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

LACHLAN NIEBOER ES ANTONIO ROSSI

Antonio Rossi es el Jefe de gabinete en el reinado de Margaret; además, conoce a la futura Monarca desde hace varios años y parece muy interesado en ella, pero en realidad es un hombre ambicioso que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere.

Antes de “Intercambio de princesas 2”, Lachlan Nieboer interpretó al teniente Edward Courtenay en “Downton Abbey” y a Ted en “Charlie Countryman”.

Lachlan Nieboer interpreta a Antonio Rossi en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

MIA LLOYD ES OLIVIA RICHARDS

Olivia Richards es la hija de Kevin y quiere que su padre se reconcilie con Margaret. Mia Lloyd interpretó a Maddie en “Flesh and Blood”, y reemplazó a Alexa Adeosun como Olivia en la secuela de la película de Netflix.

Mia Lloyd interpreta a Olivia Richards en "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

SUANNE BRAUN ES LA SRA. DONATELLI

La señora Donatelli es la asistente y mano derecha de Margaret. Además, es la única que siempre está al tanto de los intercambios entre su jefa y Stacy. Por su parte, Suanne Braun interpretó a Hathor en “Stargate SG-1” y a la matrona Jeffrey en “Summer of Rockets”.