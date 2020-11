Stacy y Margaret cambiaron de lugar por segunda vez en la secuela de “ Intercambio de princesas ” y seguramente lo volverán a hacer en la tercera película, que Netflix ya confirmó a través de un comunicado. “Vanessa Hudgens está lista para volver a protagonizar ‘Intercambio de princesas 3’”, anunció la plataforma.

Asimismo, informó que la producción comenzará en Escocia a finales del 2020 para su posterior lanzamiento en la navidad de 2021. Pero todavía existe la posibilidad de que se retrase debido a la pandemia de coronavirus.

Si en “The Princess Switch: Switched Again” la duquesa Margaret se vio obligada a asumir el trono de Montenaro y Stacy se propuso reconciliar a su amiga con Kevin, mientras Fiona conspiró contra su prima para ser coronada reina y poder robar una gran suma de dinero, ¿qué sucederá en la otra secuela?

Margaret y Kevin se casaron al final de "Intercambio de princesas 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN “INTERCAMBIO DE PRINCESAS 3”?

Al final de “ Intercambio de princesas ”, las protagonistas lograron detener a Fiona, Margaret y Kevin se reconciliaron y se casaron en el aeropuerto, Stacy y Edward también aclararon las cosas y prometieron mejorar su matrimonio.

Si bien no hay detalles sobre la trama de la tercera película un diálogo final entre Stacy y rey Edward sugiere un embarazo en la próxima entrega. La reina de Belgravia mencionó a un pequeño “príncipe o princesa”, así que esa podría la primera pista de la nueva entrega.

Además, probablemente alguna situación obligue a Margaret y Stacy a intercambia una vez más. ¿Fiona volverá para la nueva cinta de Netflix? ¿Amber Moore y Richard de “Un príncipe de Navidad” tendrán otro cameo?

¿Stacy y Edward tendrán un hijo en la tercera película de “Intercambio de princesas"? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “INTERCAMBIO DE PRINCESAS 3”

“Intercambio de princesas 3” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de "Intercambio de princesas 2", película de Vanessa Hudgens en Netflix

ACTORES Y PERSONAJES DE “INTERCAMBIO DE PRINCESAS 3”

Netflix aún no ha confirmado a los miembros del elenco de la nueva películas, pero además de Vanessa Hudgens también volverán, Nick Sagar como Kevin, Sam Palladio como el rey Edward y Alexa Adeosun como Olivia. Asimismo, Mark Fleischmann como Frank De Luca y Suanne Braun como Mrs Donatelli

En una entrevista con Entertainment Tonight, Vanessa Hudgens descartó la posibilidad de interpretar a cuatro personajes en la nueva cinta. “No, Dios, no. Voy a aplastar ese rumor ahora. Eso no está pasando. Nadie tiene esperanzas en eso”.

“Me volvería loca si añadieran a alguien más, aunque sería alguien escocés y ese acento me encanta. Sería una excusa para dominar el acento, pero no va a suceder”, aseguró a The Wrap.

Vanessa Hudgens como Stacy De Novo/ Margaret Delacourt

Nick Sagar como Kevin

Sam Palladio como el rey Edward

Alexa Adeosun como Olivia

Mark Fleischmann como Frank De Luca

Suanne Braun como Mrs Donatelli

¿Mia Lloyd volverá a interpretar a Olivia Richards en "Intercambio de princesas 3"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “INTERCAMBIO DE PRINCESAS 3”?

“Intercambio de princesas 3” aún no tiene fecha de estreno exacta en Netflix, pero todo parece indicar que llegará a la plataforma para la navidad de 2021.