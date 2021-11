CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La Navidad se acerca y Vanessa Hudgens vuelve por partida triple en “Intercambio de princesas” 3 (“The Princess Switch” en su idioma original), que está disponible en Netflix desde el jueves 18 de noviembre de 2021. La tercera película también contará con la dirección de Mike Rohl y con la mayoría del elenco original.

¿Qué motiva el intercambio esta vez? Tras el robo de una preciosa reliquia, la reina Margaret y la princesa Stacy consiguen la ayuda de Fiona, la audaz prima de Margaret, quien además es muy parecida a ella. En su búsqueda por recuperar la pieza robada, Fiona se une a un elegante y misterioso hombre de su pasado, lo que reaviva las llamas de un cautivador romance navideño y termina en un intercambio muy inesperado.

Con ayuda en su amigo de la infancia Peter Maxwell, un ex oficial de la Interpol retirado, Fiona descubre que la Estrella de la Paz que el Vaticano prestó fue robado por Hunter Cunard, un ladrón de artículos invaluables y que en el pasado salió con la prima de Margaret.

Margaret fingiendo ser Fiona junto a Hunter, el hombre que robó la Estrella de la Paz (Foto: Intercambio de princesas 3/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INTERCAMBIO DE PRINCESAS” 3?

Después de un encuentro “casual” con Hunter, Fiona consigue una invitación a su exclusiva fiesta de Navidad. El plan es que ella lo distraiga mientras el resto de equipo liderado por Peter roba el valioso objeto, sin embargo, la única con las habilidades para burlar la seguridad de Cunard es Fiona, así que necesitan un “Intercambio de princesas”.

Mientras Margaret finge ser su prima y distrae a Hunter, Peter y Fiona se infiltran en casa del ladrón y logran llegar a la estrella, no obstante, las alarmas se encienden y no tiene más opción que separarse para poder escapar.

En tanto, Stacy espera en casa hasta que recibe una llamada de la Madre Superiora informándole que la audiencia de Fiona se llevara a cabo esa noche, así que la esposa Edward se pone una peluca rubia y consigue que perdonen a la mujer que la secuestró en la segunda película de “Intercambio de princesas”.

Cuando los personajes de Vanessa Hudgens se reúnen descubren que Peter engañó a Fiona y se quedó con la Estrella de la Paz. Resignadas a asumir las consecuencias, Margaret y Stacy convocan deciden confesar a verdad, mientras que, Fiona recibe un mensaje de texto de Peter, pidiéndole reunirse en su antigua escuela.

En ese lugar, Peter le entrega la Estrella con la condición de que escuche a su madre que está arrepentida de pasar tiempo con ella. Al principio ella se niega, pero termina abrazando a Bianca Pembroke y aceptando sus disculpas. Poco después, regresa con el valioso objeto y salva el día.

“Intercambio de princesas” 3 termina con el festival de Navidad que organizaron Stacy y Margaret, donde todas las parejas tienen su final feliz, incluida Fiona, que recibe la visita de Peter.

Peter y Fiona terminaron juntos al final de la tercera película de "Intercambio de princesas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INTERCAMBIO DE PRINCESAS” 3?

“The Princess Switch 3: Romancing the Star” no incluyó pistas sobre una posible cuarta película, sin embargo, la naturaleza de esta comedia navideña permite alargar la historia sin demasiadas complicaciones. ¿Vanessa Hudgens estará dispuesta a interpretar una vez más a Stacy, Margaret y Fiona?

Si Netflix confirma una nueva entrega es probable que la trama se centre en la boda de Margaret y Kevin. Además, el romance de Fiona y Peter podría continuar en una cuarta parte.

Sin embargo, es importante considerar que la tercera película se anunció antes del estreno de la segunda cinta. ¿Significa que “Intercambio de princesas” será solo una trilogía?