“Invitación al infierno” es el nuevo thriller de horror vampírico que Sony acaba de lanzar en nuestra cartelera local. Protagonizado por Nathalie Emmanuel y Thomas Doherty, el film cautivó al público desde el primer lanzamiento de su trailer. Las entradas para los fanáticos del cine de terror ya se encuentran a la venta en las boleterías de todos los cines y/o a través de sus plataformas digitales.

La historia inicia tras la muerte de la madre de Evie (Nathalie Emmanuel) y sin tener más parientes conocidos, se somete a una prueba de ADN y descubrirá a un primo perdido hace tiempo que no sabía que tenía. Invitada por su nueva familia a una lujosa boda en la campiña inglesa, al principio se siente seducida por el sexy anfitrión aristócrata, pero pronto se ve inmersa en una pesadilla de supervivencia al descubrir los secretos perversos de la historia de su familia y las inquietantes intenciones que se esconden tras su pecaminosa generosidad.

El elenco es encabezado por Nathalie Emmanuel (Game Of Thrones, Saga «Fast & Furious», Army of Thieves), Thomas Doherty (Descendientes 2 y 3, Gossip Girl), Sean Pertwee (Gotham, The Pale Horse), Stephanie Corneliussen (Mr. Robot), Hugh Skinner (Fleabag, Little Birds), Alana Boden (Uncharted: Fuera del mapa).

Dirigida por Jessica M. Thompson y escrita por Thompson y Blair Butler, “Invitación al infierno” ya se puede disfrutar en el cine de su preferencia.