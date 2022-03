¿Quién es İrem Helvacıoğlu, la protagonista de “Fugitiva”? Originalmente titulada “Sen Anlat Karadeniz”, la telenovela turca llegó por primera vez a ATV en 2018 y después de tres temporadas la historia llegó a otros países, dándoles a sus protagonistas el reconocimiento internacional. En Argentina, por ejemplo, se transmite con mucho éxito todas las noches por Telefe.

La actriz İrem Helvacıoğlu interpreta a Nefes y junto a Ulaş Tuna Astepe (Thair), Sinan Tuzcu y Öykü Gürman; entre otros, además de la trama que combina amor, acción, dolor, héroes y heroínas, hicieron de “Fugitiva” un gran éxito. ¿Quieres saber más sobre la protagonista? A continuación, te contamos más de ella.

¿QUIÉN ES İREM HELVACIOĞLU?

İrem Helvacıoğlu nació el 2 de febrero de 1990 en Alemania, pero toda su familia es originaria de Ankara, la capital de Turquía, donde su padre era coronel en el ejército. Su abuelo tiene descendencia albanesa. Desde pequeña se interesó por el mundo del entrenamiento y el deporte, tanto así que tomó clases de baile folclórico, pintura, taekwondo y vóley.

Su primer acercamiento a la actuación

A los 11 años su vida cambió cuando descubrió la actuación. Interesada en ese mundo, Helvacıoğlu se matriculó en el Centro de Arte Müjdat Gezen para llevar clases de interpretación. Allí tuvo su primer rol en los escenarios.

Su debut en la TV

En 2010, İrem Helvacıoğlu debutó en la televisión con un papel secundario en la serie policial “Bir Ankara Polisiyesi”. Luego vinieron otras participaciones como “Magnificent Century” (“El Sultán”), donde interpretó a Nurbahar y encarnó al personaje Pelin Su en la serie “No:309″ en 2016.

Fue en 2018 cuando la fama le brilló por primera vez. İrem Helvacıoğlu se puso en la piel de Nefes en “Fugitiva” y se convirtió en una de las actrices más populares de su país. Tal fue el éxito que junto a su co-protagonista, Ulas Tuna Astepe, ganaron el premio a Mejor pareja de serie en los Altın Kelebek, los más destacados de la televisión turca.

Su primera experiencia cinematográfica la tuvo en la película “Gemma Bovery” de 2014.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE İREM HELVACIOĞLU?

Actualmente, la actriz tiene una relación con el chef Yolaç Özden. Lo anució la última Navidad a través de sus redes sociales. “A veces es muy difícil describir un momento, no puedes colocar las palabras correctamente, no puedes transmitir lo que tienes en la cabeza. Ese marco de fotos dice todo lo que no puedes explicar”, comenzó el post en Instagram.

“Me hiciste vivir cada momento de una manera tan hermosa e indescriptible, y por hacernos entrar en este año con tanta alegría”, continuó. Así confirmó el noviazgo con el cocinero turco.

Cabe mencionar que a mediados de septiembre de 2021, İrem Helvacıoğlu anunció su separación de Eser Alp, con quien mantuvo una larga relación. “Mi corazón está vacío, mi relación se acabó”, dijo la actriz quien no dio más detalles sobre los motivos de la ruptura. Eso sí, confesó que no le gustaba el egoísmo en el sexo opuesto.

¿İREM HELVACIOĞLU SE HIZO ALGUNA OPERACIÓN ESTÉTICA?

En 2021, Helvacıoğlu negó haber pasado por quirófano. Considerada una de las actrices más bellas de Turquía, dijo en un entrevista: “No tengo estética, pero tengo botox. Como mis labios son grandes, siempre se piensa que son estéticos, pero no lo son. Mi barbilla también es puntiaguda pero es natural”.

La actriz ha reconocido que ha recurridp al botox para evitar ciertas arrugas. “Tengo líneas en la frente y las elimino con botox para que no interfiera con mi expresión”, confesó.

¿A QUIÉN INTERPRETA İREM HELVACIOĞLU EN “FUGITIVA”?

İrem Helvacıoğlu es Nefes Zorlu Kaleli, la protagonista de la historia. A los 16 años fue entregada en matrimonio a Vedat, un hombre valiente que la mantiene cautiva. Con él tuvo un hijo llamado Yigit, la única luz en la vida de Nefes. Desde hace ocho años que Nefes y Yigit están en cautiverio por Vedat, quien frecuentemente los trata con violencia. Nefes tiene como único objetivo encontrar un escape.

DATOS PERSONALES DE İREM HELVACIOĞLU

Nombre completo: İrem Helvacıoğlu

Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1990

Lugar de origen: Alemania

Estatura: 1,7 m

Signo: Acuario

Ocupación: Actriz

Redes sociales: Instagram

