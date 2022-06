Hace unos meses, Gabriel Soto e Irina Baeva le ganaron una demanda a Laura Bozzo por difamación luego de que la conductora y actual concursante en “La casa de los Famosos” 2 criticara duramente a la pareja.

Como se recuerda, en 2020, la conductora peruana criticó a Gabriel Soto, acusándolo de haber abandonado a su exesposa Geraldine Bazán y no cumplir con la manutención de sus hijas, Elissa y Miranda, pues se encontraba en una relación con Irina Baeva,

Los comentarios no cayeron bien en las celebs, que inició una demanda contra “La abogada de los pobres”, por la cual, meses después, un tribunal condenaría a Laura Bozzo, obligándola a rectificarse y prohibiendo que la presentadora se vuelva a referir a ellos.

La pareja se vio obligada a aplazar su casamiento (Foto: Irina Baeva / Instagram)

IRINA BAEVA SOBRE LAURA BOZZO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Sin embargo, Laura Bozzo ha seguido hablando de la pareja, esta vez durante su participación en “La casa de los famosos”, donde fue casi obligada a comentar debido a una discusión con Niurka Marcos.

“¿Por qué me trastaste tanto cuando yo toqué lo de Irina Baeva, dijiste que yo era un monstruo, saquen esa cara de acá que me da pavor?”, cuestionó Laura.

Fue allí que la cubana repitió que la relación entre Soto y Bazán se había terminado mucho tiempo antes. “Yo lo sé, nadie me lo contó, lo sabe toda la farándula, yo ahí estuve y lo platiqué con la ex, aquí al lado mío, porque trabajé con ella”, indicó “Mami Niu”.

Debido a estos comentarios, Irina Baeva fue abordada por la prensa y consultada por los comentarios de la ex “Laura en América”.

“No tengo ni tiempo de saber. No sé ni de qué me hablan. De verdad, literal, estoy llegando apenitas hoy, aterrizando aquí, llegando de Los Ángeles, donde también estuve por cosas de trabajo con la marca donde trabajo”, señaló la actriz de origen ruso.

De acuerdo con Baeva, en estos momentos debe invertir su tiempo en sus proyectos. “La verdad es que no sabría ni qué contestar porque no tengo ni idea”, comentó respecto a lo indicado por Laura Bozzo.