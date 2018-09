Irina Baeva hace sensible petición en Instagram tras ataques por relación con Gabriel Soto

Si bien desde hace algunos meses se especulaba de una relación entre los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, en los últimos días sus nombres han colmado todas las portadas de espectáculos en México y distintos países tras la publicación de imágenes que los muestran de la mano; sin embargo, un mensaje publicado por Geraldine Bazán en sus redes sociales hizo que los ataques le llovieran a la rusa. Ella no se quedó calla y realizó una sorpresiva petición en Instagram.

“Quiero compartir con ustedes que en estos momentos estoy viviendo una situación de ciberbullying basada en especulaciones sobre mi vida”, se le escucha decir en una grabación en blanco y negro y en la que expresa su indignación por los ataques e insultos que viene recibiendo en medio de la polémica.

La protagonista de ‘Vino el amor’, telenovela donde compartió el estelar con Gabriel Soto, continuó su discurso diciendo que “agradezco a esta situación por sensibilizarme más a este tema y sobre todo por acercarme a toda esta gente que día tras día está siendo criticada, juzgada por diferentes razones. Y hoy les expreso mi total apoyo porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente”.

Irina Baeva fue acusada como la responsable de la ruptura entre Soto y su exesposa, Geraldine Bazán. Ambos tienen dos hijas en más de 10 años de relación.



“En el momento en el que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas. No es el caso aún”, dijo en Twitter Bazán dando pie a insultos de todo calibre desde ‘rompehogares’ hasta ‘quitamaridos’.



En su defensa, Baeva aseguró en el video de Instagram que “hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos, basta de etiquetas porque yo no soy eso. Soy Irina y me gustaría que así me llamen”.

Gabriel Soto apoya a su nueva pareja



Al conocer lo dicho por su exesposa Geraldine Bazán y los ataques que viene recibiendo Irina Baeva, el actor salió en defensa de su novia y criticó la actitud de la madre de sus hijas.



“Yo soy papá de las niñas, yo también tengo el derecho de decidir con quién conviven y con quién no conviven y el bienestar de mis hijas va a prevalecer ante cualquier circunstancia (…) evidentemente sí lo es (buena, decente e inteligente)”, y añadió que “es una chava estudiada, es una chava que habla tres idiomas, es una chava que tiene una carrera, es una chava que ha logrado muchas cosas”.



La semana pasada, el programa de televisión ‘¡Suelta la sopa!’ de Telemundo sorprendió a la nueva pareja paseando de la mano por las calles de Beverly Hills después de que ambos hubieran negado, en más de una ocasión, que entre ellos existiera algo más que una amistad.