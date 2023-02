La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha estado en el ojo de la tormenta luego de que varios medios de comunicación afirmaron que están separados y que han cancelado sus planes de boda. Los rumores cobraron más fuerza cuando el galán de telenovelas y Sara Corrales fueron relacionados, señalando que eran más que amigos y colegas de “Mi camino es amarte”.

De hecho, en los últimos meses, Irina Baeva y Gabriel Soto dejaron de aparecer juntos en los distintos eventos a los que acudían. Además, cada vez que eran cuestionados sobre su relación se negaban a brindar cualquier tipo de declaración a la prensa. Esto incrementó los rumores de su ruptura.

También algunos programas de espectáculos mexicanos señalaron que solo fingían una relación debido a los contratos que establecieron previamente. Ante esta situación, Irina Baeva negó que estuvieran separados y aclaró algunas dudas sobre su relación con Gabriel Soto en una entrevista con Univision. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Irina Baeva aseguró que sus planes de boda con Gabriel Soto siguen en pie (Foto: Irina Baeva / Instagram)

¿POR QUÉ IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO YA NO PUBLICAN FOTOS JUNTOS EN SUS REDES SOCIALES?

Durante su visita al programa de Univision, “Despierta América”, Irina Baeva explicó que ella y Gabriel Soto ya no comparten fotografías juntos en sus redes sociales porque no tienen que demostrarle nada a nadie.

“A estas alturas del partido decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie, ya no tenemos que andar publicando o diciendo para que alguien nos crea. Decidimos ya no ser parte del juego”, afirmó la actriz de origen ruso.

Como se recuerda, desde que hicieron pública su relación, Irina Baeva y Gabriel Soto han compartido imágenes y videos de su vida en pareja. De hecho, han revelado varios detalles de su intimidad a sus seguidores.

¿QUÉ PASÓ CON LOS PLANES DE BODA DE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO?

Irina Baeva negó que se haya separado de Gabriel Soto. La actriz rusa aseguró que sus planes de boda siguen en pie y presumió que continúa usando su anillo de compromiso.

“Sigue la boda en pie, todo en orden”, afirmó la también modelo de 30 años. Sin embargo, Irina Baeva no dio a conocer la fecha en la que se casará con el protagonista de “Soltero con hijas”.

La artista explicó que lamentablemente se han presentado distintas circunstancias que han hecho postergar su boda con Gabriel Soto. De hecho, afirmó que ni ella ni el actor mexicano saben cuándo podrán llegar al altar.

“Finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, afirmó Baeva.

