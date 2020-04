El 2008, Marvel Studios inició su universo cinematográfico con la película de Iron Man, a quien Robert Downey Jr. tuvo la responsabilidad de encarnar. Desde esa primera cinta, una de las grandes credenciales de Tony Stark, el hombre detrás del superhéroe, fue haberse graduado del Massachusetts Institute of Technology (MIT) a los 17 años, pero eso parece no tener sentido.

Considerada uno de los pilares de cómo contar una historia de origen, Iron Man marcó la pauta para todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel que conocemos hoy. Uno de los elementos más llamativos en el desarrollo de la película es el video en el que se hace un recuento de la vida de Tony Stark: su niñez, cómo perdió a sus padres y su relación con Obadiah Stane (Jeff Bridges), además de hacer énfasis en su inteligencia y su impresionante récord académico.

De joven, Tony Stark no tuvo una buena relación con su padre. Con el tiempo solo descubrió quién era realmente Howard Stark (Foto: Marvel Studios)





SU PRIMER GRAN LOGRO NO CUADRA

Uno de los logros más altos de Tony Stark fue haberse graduado summa cum laude del MIT cuando apenas tenía 17 años. Este hecho es uno de los que define al personaje de Marvel y da muestra de su gran inteligencia, sin embargo, hay un problema: el MIT no otorga honores de graduación en Latín ni en ninguna lengua. Aparentemente, la prestigiosa institución con sede en Cambridge tiene esta política para desalentar a los estudiantes a enfrascarse en competiciones académicas o usar grados académicos para su propia satisfacción.

Así, la historia de fondo de Iron Man se desmorona porque el MIT apunta a que, si fuiste capaz de ingresar a dicha institución, confían en que serás lo suficientemente eficiente para pasar los cursos y graduarte. Eso permite a sus alumnos concentrarse en su propio trabajo y no en el de otros.





¿IRON MAN NOS MINTIÓ?

Entonces, ¿por qué Marvel nos contó la historia de Iron Man de esta manera? La explicación más pertinente y simple es que fue un simple desliz de los escritores y realizadores de la película. Marvel Studios y Marvel Comics, a diferencia de DC, tienden a basar sus historias utilizando ubicaciones de la vida real y eventos históricos para lograr una mayor empatía con el público, pero eso no los salva de cometer algunas inexactitudes.

Para ser justos, los de Marvel no son los únicos en cometer un error referido al MIT en sus películas. En The Recruit del 2003, James Douglas Clayton (Colin Farrell) supuestamente se graduó del MIT como “valedictorian”, mientras que Contact de 1997 presentó a Eleanor Arroway (Jodie Foster) como una magna cum laude del MIT, ambos títulos que la institución no otorga.





VIDEO RECOMENDADO

Martin Scorsese vs. Marvel: ¿por qué al director no le gustan las películas de superhéroes?





TE PUEDE INTERESAR