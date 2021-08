Otra exitosa telenovela turca que está dando de qué hablar es “Estrella de amor”, también conocida como “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” en su idioma original. Se trata de una ficción que combina drama y comedia, donde İsmail Demirci y Aslıhan Güner, quienes dan vida a Kuzey Mollaoglu y Yildiz Kadioglu Mollaoglu, son los protagonistas de esta historia.

La producción turca, dirigida y escrita por Ersoy Güler, estrenó su primer episodio el 14 de septiembre de 2019 en Turquía. Tras el éxito obtenido en su país de origen, “Estrella de amor” logró llegar a otros territorios y desde agosto de 2021 arribó a las pantallas peruanas a través de ATV.

“Estrella de amor” narra la historia de Kusey y Yildiz, una pareja de enamorados que decide casarse. Antes de la boda, el protagonista se va a estudiar a Estambul donde comienza una nueva vida y termina casándose con otra mujer. Ahora, 20 años después, Yildiz y Kuzey se volverán a encontrar tras una tragedia en la vida de este. Al verse nuevamente en el mismo pueblo, la relación se tornará complicada.

QUIÉN ES İSMAIL DEMIRCI, EL ACTOR QUE HACE DE KUZEY MOLLAOGLU EN “ESTRELLA DE AMOR”

İsmail Demirci es el actor turco que interpreta a Kuzey Mollaoglu en “Estrella de amor”. En la ficción, İsmail Demirci se pone en la piel del protagonista quien se fue a estudiar a Estambul hace 20 años y una vez ahí se olvida de su compromiso y comienza una nueva vida.

Kuzey Mollaoglu decide casarse en Estambul, forma una familia y tiene tres hijas. Todo cambia cuando su esposa lo traiciona, se lleva todo el dinero y lo deja en la calle. Esto lo obligará a regresar a su ciudad natal, donde Yildiz lo estará esperando con la ira y el resentimiento intacto.

İsmail Demirci es un actor turco de cine y televisión. Actualmente tiene 36 años y ha desarrollado una impecable trayectoria artística haciéndose un nombre en su país natal, Turquía, donde es un rostro conocido.

Demirci nació en 1984 en Ankara. En 2009, se graduó con una licenciatura en teatro del Conservatorio Estatal de Música de Anadolu. Hizo su debut televisivo en 2010 con un papel en la serie Türkan.

Continuó su carrera apareciendo en papeles recurrentes en series como Mother and Daughter, Purple Flowers, I Love Him So much, Valley of the Wolves Ambush, Reaction, Factory Girl, Sparrow Palace, Magnificent Century: Kösem, Sins of My Father y Mehmed: un conquistador del mundo.

En 2014, protagonizó la película Tut Söz Söz, seguido de Babalar Babalar en 2016 y Posta Kutu en 2017. Con su actuación en Posta Kutu, ganó el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Krajina. En 2018, apareció brevemente en la serie de televisión Show Çarpışma. En 2019 recibió el papel principal en Kuzey Yıldızı İlk Aşk.

MÁS INFORMACIÓN:

QUIÉN ES LA PAREJA DE İSMAIL DEMIRCI

A través de sus redes sociales podemos conocer el lado íntimo del actor turco, sobre todo en su cuenta de Instagram. İsmail Demirci está casado con la también actriz Hande Soral desde el 2015.

La esposa de İsmail Demirc fue actriz principal en la temporada 5 de “Diriliş: Ertuğrul” junto a Engin Altan Düzyatan. En 2021, interpretó al personaje de Ümit en la serie Bir Zamanlar Çukurova.

MÁS INFORMACIÓN:

FOTOS DE INSTAGRAM DE İSMAIL DEMIRCI

İsmail Demirci en un actor muy activo en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores. Instagram es la plataforma que más usa el intérprete de “Estrella De Amor”, donde comparte fotos y videos de su día a día, dejando ver su lado más íntimo.

El actor turco es muy cariño con los animales, especialmente con los perros, así lo demuestra en sus fotografías. Tiene una hermosa mascota a la que suele llevar al parque y a sus viajes.

İsmail Demirci también muestra que tiene buen gusto para vestirse pues luce varios outfits que resaltan su figura y lo hacen lucir más atractivo.

El intérprete de 36 años comparte con sus seguidores sus proyectos profesionales y su vida de familia al lado de su esposa Hande Soral, con quien tiene románticas fotografías.