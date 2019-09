"It: Capítulo 2": ¿cuál es el 'secreto' de Richie Tozier que no se cuenta en la primera película? "It: Capítulo 2", película de terror basada en la novela de Stephen King, generó diferentes reacciones entre sus fanáticos. El guionista de la película habló sobre los cambios que hay en esta nueva entrega respecto a la novela y el secreto de uno de sus personajes: Richie Tozier.

“It: Capítulo 2”: Andy Muschietti alista la versión extendida de seis horas y media del filme. (Foto: Warner Bros). Foto: Warner Bros.