“Itaewon Class” es una nueva serie coreana que se basa en un webtoon del mismo nombre que ha sorprendido a todo el mundo. Las cadenas responsables de esta serie son JTBC y Netflix, donde este último ha conseguido los derechos de transmisión y cada fin de semana estrena dos episodios nuevos ampliando las aventuras de estos chicos.

El drama surcoreano cuenta con la participación especial de Park Seo-Joon como Park Sae-roy, el dueño del restaurante, con Yoo Jae-myung como Jang Dae-hee como el CEO de la compañía de comida, con Kim Da-mi como Jo Yi-seo como el gerente del restaurante y con Kwon Nara como Oh Soo-ah. Ellos son los principales autores de todos los conflictos que envuelve esta serie para la pantalla chica.

Actualmente, “Itaewon Class” se ha convertido en el segundo drama con mejores resultados en la historia de la cadena JTBC, siendo superado solamente por “SKY Castle”. Así lo reportó Nielsen Korea con el último episodio que se transmitió el 22 de febrero donde alcanzó un rating del 12.6% en la nación y 14% en la zona metropolitana de Seúl.

Con esto ha superado a “Woman of Dignity” como el segundo drama más visto en rating en la historia de JTBC. ¿De qué trata este drama? ¿Quiénes participan además de sus personajes principales? En esta nota haremos un repaso de toda la información que se tiene para prepararte a que veas “Itaewon Class” en Netflix.

HISTORIA DE “ITAEWON CLASS”

"Itaewon Class" (Foto: JTBC)

Esta es la sinopsis oficial que se encuentra en la página de JTBC:

“El primer día de asistir a su nueva escuela secundaria, Park Sae-Ro-Yi (Park Seo-Joon) golpea a su compañero de clase Jang Geun-Won, quien estaba intimidando a otro compañero de la misma escuela. El acosador es el hijo del CEO Jang Dae-Hee (Yoo Jae-Myung). El padre del matón dirige el negocio de restaurantes Jagga donde trabaja el propio padre de Park Sae-Ro-Yi.

El CEO Jang Dae-Hee exige a Park Sae-Ro-Yi que se disculpe con su hijo, pero este se niega. Debido a su negativa, es expulsado de la escuela y su padre es despedido de su trabajo. Pronto, se produce un accidente. El padre de Park Sae-Ro-Yi muere en un accidente de motocicleta causado por su ex compañero de clase Jang Geun-Won.

Ardiendo de ira, Park Sae-Ro-Yi golpea brutalmente a Jang Geun-Won. Pronto es arrestado y recibe tiempo en prisión por el asalto violento. Es aquí donde él decide destruir la compañía Jagga y vengarse del CEO Jang Dae-Hee y su hijo Jang Geun-Won. Una vez que Park Sae-Ro-Yi sale de prisión, abre un restaurante en Itaewon, Seúl. Jo Yi-Seo (Kim Da-Mi), quien es popular en las redes sociales, se une al restaurante y trabaja allí como el manager. Ella tiene sentimientos por Park Sae-Ro-Yi.”

Como ya se mencionó anteriormente, “Itaewon Class” es una serie basada en el webcómic de Jo Gwang-Jin que fue publicado en diciembre del 2016 hasta el 3 de julio de 2018. Aquellos que quieran leerlo pueden hacerlo a través de Daum Webtoon Company, pero algunas cosas han cambiado en el drama coreano para adaptarlo mejor al live-action.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ITAEWON CLASS”

"Itaewon Class" (Foto: JTBC)

Seo-joon Park - Park Sae Ro Yi

Da-mi Kim - Jo Yi Seo

Jae-myung Yoo - Jang Dae Hee

Nara - Oh Soo Ah

Ahn Bo-Hyun - Jang Geoun Won

Hye-eun Kim - Kang Min Jung

Joo-Young Lee - Ma Hyun Yi

Dong-Hee Kim - Jang Geun Soo

Ryu Kyung-Soo Choi Seung Kwon

Kyung-ho Yoon - Oh Byung Hun

Da-wit Lee - Lee Ho Jin

Chris Lyon - Kim Tony

Yoon Bak - Geun Soo’s senior

Hyeon-ju Son - Padre de Sae Ro Yi

TRÁILER DE “ITAEWON CLASS”

¿CÓMO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER “ITAEWON CLASS”?

“Itaewon Class” se estrena todos los viernes y sábados a las 23:00 hora coreana a través de los canales de JTBC. Este espacio está ocupado previamente por “Chocolate” y luego del episodio viene el drama “The World of the Married”. La transmisión dio comienzo el 31 de enero del 2020 y terminará para el 21 de marzo del mismo año con 16 episodios.

De igual manera y en simultáneo, Netflix libera los dos episodios semanales a la misma hora en su plataforma oficial. Cabe resaltar que esta es una producción que no tiene doblaje al español, pero si tiene un subtitulado al español e inglés.

RATING DE EPISODIOS DE “ITAEWON CLASS”

FECHA EPISODIO SEÚL MUNDO 31-01-2020 1 4.983% 5.283% 01-02-2020 2 5.330% 5.634% 07-02-2020 3 8.013% 8.253% 08-02-2020 4 9.382% 10.692% 14-02-2020 5 10.716% 11.986% 15-02-2020 6 11.608% 12.636% 21-02-2020 7 12.289% 13.215% 22-02-2020 8 12.562% 13.990%

VIDEO RECOMENDADO

Crash Landing on You, temporada 1