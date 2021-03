Itatí Cantoral siempre será recordada por su icónico personaje de ‘Soraya Montenegro’ en “María la del barrio”. No cabe duda que este personaje fue que la lanzó al estrellato y desde ese momento no se ha detenido y ha seguido forjando un gran camino en el mundo de las telenovelas en México.

Muchos fanáticos creen que la carrera de la actriz inició recién en 1995 al lado de Fernando Colunga y Thalía, sin embargo, la verdad es que empezó en 1991 cuando fue parte de “Pícara soñadora”, luego participó en “Muchachitas”. También fue parte de la telenovela “Dos mujeres, un camino” y fue aquí que alcanzó gran reconocimiento.

Gracias a su gran desenvolvimientos, los productores de “María la del barrio”, la convocaron para que sea la antagonista de esta telenovela que marcó un antes y un después en su carrera actoral.

En una reciente entrevista con Milenio de México, Itatí Cantoral contó muchos detalles sobre su carrera y también reveló como decidió convertirse en actriz.

¿CÓMO DECIDIÓ CONVERTIRSE EN ACTRIZ?

Itatí Cantoral ha dicho que siempre soñó con seguir los pasos de su madre y fue así que su mamá, Itatí Zucchi la apoyó en su decisión. Gracias a su gran talento y esfuerzo es que se ha convertido en una de las interpretes más queridas de México y Latinoamérica.

“Mi mamá me apoyó muchísimo. Pero más allá de ser actriz, fue el hecho de impulsarme a tener un propósito en la vida, ella sabía cuál era el mío. Hay gente que lo adquiere en la adolescencia, y hay problemas grandísimos cuando no tenemos un propósito, porque no le encontramos sentido a la vida; el trabajo te da vida, te motiva”, reveló Itatí Cantoral.

También contó cómo es que su madre la ayudó a desarrollarse en el mundo de la actuación.

“Yo la veía a mi mamá junto a mi abuelo. Ellos se fueron a Argentina, donde tuvieron un circo; ella era deportista de alto rendimiento, espectacular; después hicieron carpa y mucho teatro. Pero cuando se casó se retiró, porque mi papá era de Tamaulipas. ¡Imagínate Tampico!, en aquella época, era macho, macho y le dijo: “¿Tus hijos o el trabajo?”, y mi mamá dijo: “Bueno, yo por ahora hago lo que tú quieras”, y se vino a CdMx”, contó.

Las reuniones que hacia mi papá en la casa de Lindavista eran bien padres, llegaba la crema y nata del arte de este país. En aquella época veía artistas como Emmanuel, José José, gente muy interesante. Mi mamá recitaba y los demás cantaban. Yo me aprendía sus poesías y me metí a un concurso a la escuela, gané y luego fui a la final a Veracruz y también me llevé el primer lugar. Fue cuando les dije: “Quiero ser actriz”, y mi papá me llevó al CEA a los 15 años.