En la última semana de nominaciones, la producción de “La casa de los famosos 2″ sorprendió al enviar a ronda de eliminación a todos los participantes, a excepción de Ivonne Montero, quien pasó directamente a la gran final del reality de Telemundo.

Y es que la actriz, a pesar de ser la que menos polémica ha levantado en el programa, se ha mantenido firme, siendo inmune en dos ocasiones y nominada en otras dos oportunidades, hasta lograr ser finalista directa y gran candidata a llevarse los 200 mil dólares.

Sin embargo, además de su participación en “La casa de los famosos”, la actriz de 48 años es reconocida por su paso en distintas telenovelas y películas mexicanas.

LAS CINCO MEJORES TELENOVELAS DE IVONNE MONTERO

Amor Descarado

Luego de formar parte de varias producciones en México, la actriz dio el salto a Estados Unidos y protagonizó “Amor descarado” de Telemundo en 2003.

“El momento en que yo decido hacer mi maleta para irme para allá fue con la idea de no regresar”, confesaría Ivonne en el programa “Historias Engarzadas”. “Yo llego a Miami e inmediatamente me siento arropada por la gente con la que llego, me hago de amigos inmediatamente y se hace una comunión entre la producción porque era la primera telenovela que producía Telemundo (en Miami)”.

En la producción, Montero interpretó a Betsabé Galdámez, la coprotagonista junto a Bárbara Mori.

Anita no te rajes

Un año después de “Amor descarado”, llegaría “Anita no te rajes”, una telenovela que, según indicó Montero, “trajo tantas cosas maravillosas”, además de asegurar que “fue uno de los proyectos más entrañables y bonitos de mi carrera”.

En la producción, la actriz dio vida a Ana Guerrero, la protagonista de la historia, y tuvo como pareja a Jorge Enrique Abello, el recordado galán de “Yo soy Betty, la fea”.

Ivonne Montero y Jorge Enrique Abello protagonizaron "Anita no te rajes" (Foto: Telenovelasmania)

Sin vergüenza

Para 2007, ya consolidada en las telenovelas, Montero fue parte de “Sin vergüenza”, una telenovela producida por Telemundo y RTI en Colombia.

En esta producción, la actriz se puso en el papel de Maite Contreras, y compartió roles protagónicos con Gaby Espino, Margarita Ortega y Paola Toyos.

Ivonne Montero fue una de las protagonistas de "Sin Vergüenza" (Foto: Telemundo / Facebook)

El señor de los cielos 4

Tras su participación en “Sin Vergüenza”, Montero sería parte de solo cuatro producciones en diez años (“Valeria”, “Secretos del alma”, “La loba” y “Hombre tenías que ser”), hasta que volvería por todo lo alto en “El señor de los cielos 4″.

En la cuarta temporada, Montero interpretó a Connie, la amante de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) y madre de Nikki, uno de sus hijos.

Ivonne Montero interpretó a Connie en "El señor de los cielos 4" (Foto: Telemundo)

Malverde: el santo patrón

La última producción de Telemundo en la que ha participado Ivonne Montero, y la que, probablemente, más exigió su experiencia como actriz, pues debe vestirse de época en una serie ubicada en el Siglo XIX.

En “Malverde: El santo Patrón”, la actriz interpretó a Ángeles Serrano.