En los últimos meses, Ivonne Montero se ha convertido en una de las artistas más reconocidas, no solo por su paso en la televisión, sino también por su aplastante victoria en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde demostró carisma y fortaleza, principalmente por su historia de superación junto a su hija

La celeb de México en más de una ocasión ha destacado el largo camino que ha recorrido, desde ser vendedora de zapatos en Liverpool, pasando por sus apariciones en publicidad y realities como “Qué nochecita”, donde se llevó el premio mayor, la carrera de la artista de 48 años fue complicada pero en ascenso.

Sin embargo, el futuro de la protagonista de telenovelas como “Anita, no te rajes” y “Sin vergüenza” estuvo muy cerca de ser totalmente distinto, tal como ella misma admitió hace unos días.

Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

IVONNE MONTERO IBA A SER MONJA

En conversación con Yordi Rosado, la exesposa de Fabio Melanitto reveló varios detalles poco conocidos de su vida, como su experiencia como vendedora en una reconocida tienda o su sueño antes de convertirse en una figura famosa.

“Yo quería ser monja, en algún momento lo pensé estaba en sexto de primaria, recuerdo que yo no iba al recreo, yo me iba a rezar a la capilla todos los días, me iba con una amiga que se llama Gaby Orea, nos íbamos a rezar”, confesó Montero, ante la sorpresa del conductor.

De hecho, la mexicana admitió que llegó a sentir un verdadero compromiso con la labor religiosa, lo cual aumentaba sus intenciones de ingresar como miembro activo de la iglesia católica.

“Hubo un momento en que nos parábamos en el altar ante Cristo, mi señor, era acariciarle las rodillas, los pies y me venían las lágrimas”, comentó.

Cabe destacar que no es la primera vez que Montero saca a relucir su formación religiosa, sino que ya antes había mencionado que, tras enterarse de la muerte de su expareja Fabio Melanitto, ella y su hija elevaron varias plegarias por su alma y descanso.

“Yo puse una foto de su papá con una veladora, y se acerca; nos acercamos a hacer oración, a pedirle que esté al lado de papá Dios, que lo acoja y lo guíe, y yo le dejo saber que de este lado no hay nada que pueda entorpecer su camino al cielo”, reveló semanas atrás.