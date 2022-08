Tras casi cuatro meses de competencia, Telemundo emitió la gran final de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde Ivonne Montero se llevó el gran premio.

La celeb de México consiguió su pase directo en la última semana de nominaciones y derrotó en la final a Salvador Zerboni, mientras que en la ronda previa había superado a Nacho Casano y Toni Costa.

Aunque la protagonista de “Anita, no te rajes” demostró ser una de las mejores competidoras, superando varios desafíos, para Eduardo Rodríguez y Daniella Navarro, su victoria tendría otro motivo.

Ivonne Montero se convirtió en la ganadora de la segunda edición de "La casa de los famosos" (Foto: Ivonne Montero / Facebook)

POR QUÉ IVONNE MONTERO GANÓ “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Si bien muchos de sus compañeros aplaudieron su victoria, otros no solo se mostraron inconformes con el resultado, sino que arremetieron contra la actriz.

Uno de estos fue Eduardo Rodríguez, quién además fue expareja de Montero, y que criticó a la ganadora acusándola de victimizarse por su papel de madre soltera.

“Siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni, y si no fue Toni, pues Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera. Ahí está la estrategia. Y victimizarse, es lo que vende, es lo que le ha funcionado en la vida”, disparó.

Eduardo Rodríguez criticó a Ivonne Montero (Foto: Telemundo)

En esa línea también se encuentra Daniella Navarro, quien, a pesar de no pronunciarse, ya había mantenido algunas discusiones con la mexicana durante su estancia en el reality, en la cuales también estuvo involucrado Salvador Zerboni.

Incluso, días atrás criticó a quien, en aquel momento, era la finalista del reality de Telemundo.

“Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata. Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona, no como una lastimosa. Ella no ha jugado limpio. Ese tipo de juego no es correcto”, aseguró la venezolana.