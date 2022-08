Tras más de tres meses de convivencia, Ivonne Montero consiguió coronarse como la ganadora de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, el programa de Telemundo que reunió a polémicas figuras de la televisión y que tendría una tercera entrega.

Aunque muchos de los concursantes estuvieron de acuerdo con la victoria de la protagonista de “Anita no te rajes” y “Sin vergüenza”, otros la acusaron de victimizarse para conseguir triunfar en el reality.

Además de esto, parece que la propia Ivonne Montero no ha superado las riñas que tuvo dentro de la casa, pues, a pesar de haber terminado el programa, decidió recientemente criticar a Laura Bozzo.

Ivonne Montero fue la ganadora de la segunda temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Ivonne Montero / Facebook)

IVONNE MONTERO CRITICA A LAURA BOZZO

En conversación con “De primera mano”, la celeb de México recordó su paso por el programa y aseguró que no está dispuesta a convivir con ninguno de sus excompañeros, pues con varios de estos protagonizó varias peleas.

De manera específica, la actriz de 48 años disparó contra Laura Bozzo, asegurando que es una persona agresiva e hiriente, lo cual la afectó en su paso por la casa.

“Estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imaginé que tuviera… y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, esa miseria humana”, señaló.

Además, Montero apuntó de que la conductora peruana posee un carácter muy cambiante, el cual, indicó, quedó al descubierto en el programa.

“Todas las veces le recibía sus disculpas, porque así soy yo también, y me volvía a hablar, le volvía a hablar, me pedía que la maquillara, y yo con gusto la maquillaba, y al momento que podía se me iba a la yugular nuevamente muy hiriente”, resaltó.

Laura Bozzo fue una de las participantes que más polémica causó en "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

Sin embargo, Ivonne afirmó que no tardaría en descubrir cuál era la estrategia que utilizaba Laura en el programa, y con el que buscaba generar polémica.

“Entendí cuál era su modus operandi, resultó ser una de las estrategas, justamente porque sabía que le funcionaba eso de atacar, hablar pestes de cada uno de nosotros tratando de dominar al público, que al público no lo puedes manipular porque es el más certero, el más inteligente y el más legítimo. Es el que te ama o te odia”, finalizó.

Como se recuerda, no solo la abogada ha sido señalada por la ganadora del reality, sino también Daniella Navarro, con quien sostuvo varias discusiones y denunció maltratos en el programa.