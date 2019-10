​El cantante urbano J Balbin suele compartir siempre con sus seguidores sus ocurrencias y su día a día, pero esta vez sorprendió a más de uno con una fuerte revelación que a sido noticia en muchos medios por el grado de preocupación de sus fans.

Resulta que el colombiano confesó a través de un extenso mensaje en Instagram que padece de trastornos de ansiedad. "Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte", con estas palabras el reguetonero empezó su sentido mensaje revelando que es una lucha constante a la que se enfrenta a diario.

"Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso", continuó.

Asimismo, el artista se sinceró en la creencia de tener fe en Dios, pero afirmó que también la medicina ayuda en estos problemas de salud: "También creo en la medicina a tiempo y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres".



El interprete de "Con Altura" finalizó su largo escrito aceptando el trastorno que padece: "¡Sí! yo sufro de ansiedad y NO ES FÁCIL! Pero esto también pasará. A todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo, ¡ve y busca ayuda! No estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen".

Luego de estas declaraciones, las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar. La publicación tiene más de un millón de likes y algunos fans destacaron la valentía del cantante para hacer público lo que esta padeciendo, otros sin embargo le brindaron su apoyo.