J Balvin y su profundo mensaje sobre la muerte que llama a la reflexión

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un profundo y misterioso mensaje que tiene a la muerte como temática central.

El artista de 34 años mostró así su lado más sensible al tocar en Instagram un tema no muy recurrente en esa plataforma social, aunque no menos importante, sobre todo para aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido y del que no se pudieron despedir a tiempo.

“¿Por qué esperamos la muerte para expresarle a alguien lo que sentimos? ¿Qué me dirías antes de morir? Aprovecha hoy que tienes a quien amas al lado, dile lo que sientes, mañana podría ser muy tarde. Feliz día. LOS AMO. José”, escribió el artista.

El mensaje de J Balvin está acompañado de una imagen en plano medio de él mismo, echado boca arriba y en lo que parece ser una bañera o una fuente de agua cristalina.

Hace unos días, J Balvin ofreció un concierto en Turquía, país en el que también aprovechó para dar un paseo a bordo de un globo aerostático.

La publicación del intérprete de Mi gente cuenta con más de 660.000 ‘me gusta’ y acumula miles de comentarios por parte de sus fans. El nacido en Medellín tiene más de 31 millones de seguidores en Instagram.