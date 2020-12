J Balvin, el artista colombiano con millones de views en YouTube y quien ha sonado en miles de estaciones de radio, ha logrado ser considerado como una de las figuras del mundo de la música más influyentes en la época de los millenials ya que si que ha sabido también como ganarse a sus fans en múltiples plataformas digitales.

La canción “Mi gente”, que tuvo su gran estreno en 2017, actualmente se ha convertido una referencia a nivel mundial: en 2009 canciones como “Ella me cautivó” y “Hola qué tal” sonaban en muchas discotecas de Colombia; por otro lado, en el mismo 2017 sencillos como “Safari” y “Ginza” llegaron a sonar en todas partes del planeta.

Billboard llegó a considerar que el resurgimiento del reguetón se dio y tuvo tanto éxito por colaboraciones, así como por las fusiones pop, de las cuales J Balvin ha sido uno de los ejes centrales. La primera disquera que siguió la carrera de Balvin por un año para luego darle un contrato fue la conocida Universal Music.

Sin embargo, hubo un momento en el que Balvin contó a los medios un hecho que dejó a sus fans atónitos, así como cierta preocupación sobre él aunque el cantante aseguró que no pasó a mayores. Resulta que pasó un mal momento con un accidente en un avión, un hecho que recogió La Opinión así como las declaraciones del artista.

J BALVIN SOBREVIVIÓ Y SALIO ILESO DE UN ACCIDENTE EN SU JET PRIVADO

En el 2017, J Balvin participó en un programa especial de Lewis Howes, el novio de Yanet García, donde conversaron sobre muchos temas durante aproximadamente una hora. El mismo Howes calificó de la experiencia como inspiradora por conocer más de este artista que ya en ese tiempo rompía los récords en vetas internacionales.

Luego de saber que el cantante se mudó de Colombia a los 17 años a Estados Unidos para aprender inglés, el empresario le preguntó sobre el mensaje que le quería dejar al mundo, a lo que J Balvin titubeó un poco, pero no era por la duda de su mensaje, sino porque recordó algo terrible.

“Hace como unos seis meses viví un choque de avión”, comenzó con un tono melancólico. “Fuimos los únicos supervivientes. Éramos como 6 personas y no teníamos ni un solo rasguño. Todos los demás pasajeros del avión murieron. Cuando salí del avión, todo el lugar estaba en llamas” confesó ante un Howes atónito.

“Todos estábamos vivos y yo estaba preguntándome ‘¿por qué?’. Cuando llegaron las autoridades les conté la historia y me dijeron que habíamos sido afortunados, porque todos los demás habían muerto. Incluso nos dijeron que los anteriores 7 impactos de avión que atendieron, todos habían fallecido”.

Si bien el avión en el que habían viajado era uno pequeño, un jet privado, solo consideró a esas 6 personas que sobrevivieron las más cercanas a su equipo, dejándolo con una enorme reflexión en su vida sobre su tiempo en la Tierra, prometiéndose así mismo que aprovecharía cada minuto que se le brindara.

“No existen las coincidencias,” afirmó en el podcast, “la vida es perfecta y me acuerdo que Pharrell Williams me llamó ese día y me dijo ‘escucha, la vida no tiene errores, es perfecta, estás aquí por una razón’ y me preguntó cuáles eran las probabilidades de salir vivo, y más de un accidente de avión. Supe que tenía más que hacer en este mundo”, finalizó su historia.

El artista siempre ha compartido pensamientos positivos en sus redes sociales y cada vez que tiene la oportunidad le dice a sus seguidores que agradezcan la vida que tienen. Lo cierto es que no ha perdido tiempo en los últimos años, convirtiéndose en un referente en la música urbana internacional triunfando por todo el mundo.

