‘Jack en la caja maldita’ (The Jack in the Box como se titula en inglés) es una película del género de terror producida en el Reino Unido, es el segundo largometraje del director inglés Lawrence Fowler que llega a salas de cine de Perú desde este jueves 11 de noviembre.

Historias de muñecos poseídos, un payaso como imagen de una fobia recurrente, simbología asociada a la demonología y antiguas leyendas son los elementos que le dan forma a un filme que, además, recurre a trucos propios de su género para provocar sobresaltos.

Además del Reino Unido, la película se ha estrenado en diferentes países como Estados Unidos, Alemania y el continente asiático. Desde ya, ha sido bien recibida en taquilla gracias a su combinación de dos de los subgéneros más fuertes del terror (payasos asesinos y juguetes demoníacos).

Algunas de las críticas apuntan que podría ser un nuevo clásico de terror, similar al caso de Annabelle o Chucky. No dejes de vivir esta experiencia terrorífica y ve a ver, la película ya se encuentra disponible en todos los cines del país.

Ficha de ‘Jack en la caja maldita’

Título original: The Jack in the Box

Año: 2019

Duración: 87 min.

País: Reino Unido

Dirección: Lawrence Fowler

Guion: Lawrence Fowler

Música: Christoph Allerstorfer

Fotografía: Cameron Bryson

Reparto: Robert Nairne, Ethan Taylor, Lucy-Jane Quinlan, Darrie Gardner, Philip Ridout, Simon Balfour, Charles Abomeli, Laura Janes, Stacey Lynn Crowe, Tom Carter

Productora: Up A Notch Productions

Género: Terror

Sinopsis de ‘Jack en la caja maldita’

Cuando el antiguo muñeco de Jack-in-the-box es sacado de la tierra y se abre, sus nuevos propietarios pronto tienen razones para creer que el espeluznante muñeco de payaso tiene vida propia, detalla el sitio especializado en cine Filmaffinity.