Hay personajes que cautivan y se roban el corazón del público por lo que representan a lo largo de la trama de una serie televisiva, pero también hay aquellos que son aborrecidos por todos. En esta última categoría, se encuentra el déspota y sádico Joffrey Baratheon de “Game of Thrones”.

Sin lugar a duda, el primogénito del rey Robert Baratheon, aunque en realidad fue fruto del incesto entre la reina Cersei Lannister con su hermano Jaime Lannister, se ganó a pulso el título de uno de los más odiados de la pantalla chica por ser cruel, arrogante, caprichoso, imprudente, cobarde y con una marcada vena sádica.

Dicho papel fue interpretado por Jack Gleeson, quien, tras culminar su participación en la serie de HBO, decidió alejarse del mundo de la actuación. A continuación, te contamos qué fue de la vida de este talentoso actor que destacó por su magistral interpretación.

Joffrey es el clásico abusador en muchos sentidos, es muy arrogante y está corrompido al haber sido criado sin ningún tipo de límite, según el autor de la saga, George R.R. Martin (Foto: HBO)

¿POR QUÉ DEJÓ EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN?

Gracias a su papel como Joffrey Baratheon en “Game of Thrones”, el actor recibió muy buenas críticas, por lo que todos pensaban que iba a continuar demostrando su talento en diversas producciones; sin embargo, él decidió dar un paso al costado.

¿La razón? A Jack Gleeson no le gustaba ser una estrella y se alejó de los estudios de grabación en 2014. “No me siento cómodo con la fama porque puede cambiarte mucho. Por eso he tratado de vivir una vida lo más normal posible, casi al extremo. Y no sé, quizá sea el tema del estatus de las estrellas lo que me incomode. Creo que algunas personas, cuando se vuelven famosas, se sienten mejor o más dignas y eso es lo que intento evitar”, dijo en 2012, dos años antes de anunciar su retiro, a Irish Independent.

En aquella entrevista confesó que cuando ingresó a “Game of Thrones” todo fue muy diferente, pues se dio cuenta que el estilo de vida de los actores de televisión no le gustó y decidió sacrificar un buen sueldo por su felicidad.

Joffrey es el heredero del Trono de Hierro. (Foto: HBO)

¿QUÉ FUE DE SU VIDA TRAS RETIRARSE DE LA ACTUACIÓN?

Aunque se retiró de la actuación, Jack Gleeson continuó dando entrevistas. Él dio a conocer que tras aparecer en “Game of Thrones”, estudió Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín. No solo ello, ya que siguió su carrera de actor, pero en lo que realmente le apasionaba: en el teatro, actuando en siete obras teatrales, además de fundar su compañía Collapsing Horse, de títeres, que estuvo vigente hasta 2019.

Pero él no se alejó definitivamente de los estudios de grabación, ya que participó en 2020 de la serie de la BBC “Out of Her Mind” con el papel de Casper y en 2023 lo veremos en la película “In the Land of Saints and Sinners”, pero no se sabe qué tipo de rol interpretará.

DATOS PERSONALES DE JACK GLEESON

Lugar de nacimiento: Cork

Nacionalidad: Irlandesa

Cumpleaños: 20 de mayo

Año de nacimiento: 1992

Edad: 30 años

Instagram: @Jack Gleeson

INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Jack Gleeson se inició en la actuación a los siete años, edad en la que comenzó a tomar clases de actuación en el Independent Theatre Workshop.

Participó en “Reign of Fire” (2002), “Batman Begins” (2005), “Shrooms” (2007), “A Shine of Rainbows” (2009). En 2010, trabajó en “All Good Children”, de Alicia Duffy.