Jackie Guerrido se incorporó a la conducción de “Despierta América”. La presentadora y periodista de “Primer impacto” (Univision) fue presentada el lunes 20 de marzo como el reemplazo de Karla Martínez, sorprendiendo a los seguidores del programa.

La participación de Jackie Guerrido en “Despierta América” ha sido muy bien recibida por los televidentes del programa y por sus compañeros. Y es que la conductora ha estado vinculada siempre al programa matutino, por lo que se sintió como en casa.

En una de las emisiones del programa, Jackie Guerrido reveló que sufrió una adicción que casi arruina su vida pues sus actividades se vieron afectadas. Afortunadamente, logró superarla. ¿Cuál es? Aquí te lo contamos.

Jackie Guerrido es la presentadora del programa "Primer Impacto" en Univision. También estuvo a cargo de la conducción de "Despierta América en Domingo" (Foto: Jackie Guerrido/ Instagram)

LA ADICCIÓN DE JACKIE GUERRIDO QUE CASI ARRUINA SU VIDA

Durante el programa de “Despierta América”, del jueves 23 de marzo, Jackie Guerrido reveló que sufrió adicción al celular. La presentadora de televisión formó parte del panel que organizó el show para debatir sobre este tema.

Alan Tacher invitó a Jackie Guerrido para que ella contara su testimonio sobre su adicción al celular y cómo afectó su vida. La presentadora explicó que se dio cuenta “porque ya no estaba ejerciendo las mismas actividades, mi creatividad la vi un poco opacada, la rutina mía ya no era la misma”.

“[Me la pasaba en el celular] supuestamente haciendo cosas que uno tiene que hacer, pero la cosa es que a la mente le gusta estar distraída y te lleva de un tema a otro”, admitió.

“Cuando vienes a ver pasaron 3 horas, ya cuando vas a hacer las cosas que de verdad tú tienes que hacer ya estás cansada, ya la mente no funciona igual. Luego nos quejamos de por qué no duermo bien, por qué no estoy rindiendo bien, pero es todo lo que le estás dando a tu mente. Y para mí yo soy de las que cree que la mente y el cuerpo tienen que andar a la par”, reveló.

Jackie Guerrido se incorporó a la conducción de “Despierta América” el lunes 20 de marzo (Foto: Jackie Guerrido/ Instagram)

¿QUÉ HIZO JACKIE GUERRIDO PARA SUPERAR SU ADICCIÓN AL CELULAR?

Alan Tacher le preguntó a Jackie Guerrido qué hizo para superar su adicción al celular y la conductora explicó que fue más consciente de que tenía que erradicar ese mal hábito.

“Estar bien consciente. Por ejemplo, hoy día tú estás hablando con alguien, la persona te está escuchando y está en el celular, no está en el presente y cuando no estamos en el presente no estamos disfrutando de la experiencia, no estamos teniendo este contacto que nos ayuda día a día a estar más saludable mentalmente y de nuestro cuerpo”, explicó.

“Ahora estoy consciente a lo que voy, a postear mis fotos, a buscar una información y lo dejo ir. Soy consciente de lo que estoy haciendo, vivo esa experiencia porque me ha llevado al estar presente…”, afirmó Jackie Guerrido.