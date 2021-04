Jacob Bertrand, el actor estadounidense de 21 años, es conocido por interpretar a Eli ‘Hawk’ Moskowitz en “Cobra Kai”, serie de Netflix, pero su carrera empezó en 2009 y desde entonces ha participado en varias series y películas.

Anteriormente apareció en la serie de Disney XD “Kirby Buckets”, donde dio vida al protagonista, además, fue Jack Malloy en la película original de Disney Channel de 2016 “The Swap”. Pero si quieres conocer más detalles del carismático intérprete continúa leyendo.

1. SU PRIMER PAPEL

El primer trabajo actoral de Jacob Bertrand fue aparecer en un comercial de Oscar Meyer, algo que en ese momento los jóvenes aspirante a interpretes anhelaban. Pero ese fue solo el inicio de su carrera.

Jacob Bertrand apareció en un comercial de Oscar Meyer (Foto: Netflix)

2. SU TIEMPO EN NICKELODEON

Antes de trabajar para Disney Channel, Bertrand tuvo varios papeles en producciones de Nickelodeon como “iCarly”. Incluso actuó en un episodio de “Parks and Recreations”, serie de NBC creada por Greg Daniels y Michael Schur, donde interpretó a Darren.

Jacob Bertrand en Nickelodeon (Foto: Instagram/ Jacob Bertrand)

3. LA PANTALLA GRANDE

Jacob Bertrand también fue parte de películas como “Duress” (2009), “Ready Player One”, “ParaNorman” (2012), “Rise of the Guardians” (2012), “Sunset Stories” (2012), “Tom and Jerry’s Giant Adventure” (2013) y “The Gambler” (2014).

4. ERA FAN DE “KARATE KID”

A diferencia de compañeros de reparto como Mary Mouser y Xolo Maridueña, Jacob Bertrand conocía las películas de “Karate Kid” antes de unirse al elenco de “Cobra Kai”. Incluso confesó que las vio varias veces cuando era más joven y era muy fan.

Jacob Bertrand es fan de las primeras películas de "Karate Kid" (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

5. SU AMISTAD CON PEYTON LIST

Peyton List se unió a “Cobra Kai” en la segunda temporada y desde entonces se notó la gran química que existe entre ella y Bertrand. La razón es que se conocieron en la película “The Swap” y desde entonces son buenos amigos.

La química entre Jacob Bertrand y Peyton List es innegable (Foto: Netflix)

6. ERA AMIGO DE CAMERON BOYCE

A pesar de que Jacob y Cameron Boyce no trabajaron juntos, se conocieron al principio de la carrera de Bertrand y se hicieron buenos amigos, por tras el fallecimiento de Cameron, el también joven actor le dedicó unas palabras en su Instagram.

Jacob Bertrand y Cameron Boyce eran amigos (Foto: HBO)

7. PRACTICÓ ARTES MARCIALES

Cuando era niño practicó artes marciales, desde los ocho a doce años, lo que le sirvió para interpretar a Hawk en “Cobra Kai”, no obstante, debió pasara por un riguroso proceso de entrenamiento al igual que el resto del elenco.

Jacob Bertrand practicó artes marciales durante cuatro años (Foto: Netflix)

8. SU CANAL DE YOUTUBE

Jacob Bertrand tiene un canal de YouTube que comenzó en 2015 y ya cuenta con más 45 mil subscriptores. En sus videos demuestra que es fanático del rock, toca la guitarra y le gusta la aventura.

9. BLAKE BERTRAND

Jacob tiene un hermano menor al que está realmente unido a su hermano y con quien visita regularmente un sitio conocido como “La aldea”, donde pasean en bicicletas. Blake Bertrand también es actor y apareció en programas como “Criminal Minds”, “How I Met Your Mother”, “El Conjuro”, “The Darkest Mind” y “The Ender Game”.

Jacob Bertrand junto a su hermano menor Blake (Foto: Instagram/ Jacob Bertrand)

10. LE GUSTA EL ROCK Y TOCAR LA GUITARRA

Además ser fanático de bandas de rock como “Pink Floyd”, “Pearl Jam”, “The Kinks” y “Led Zeppelin”, Jacob es un guitarrista que comparte videos en su cuenta de Instagram y otras redes sociales.