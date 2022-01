Jacqie Rivera es integrante de una de las familias más famosas y controversiales de México. Su madre fue la cantante y empresaria Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo cuando se trasladaba, junto a seis personas, del Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia Ciudad de México.

El trágico suceso tuvo lugar el 9 de diciembre de 2012, fecha que sus seguidores recuerdan con mucho dolor no solo porque la artista dejó un vacío en la industria de la música regional mexicana, sino también porque desde ese momento se derrumbó la unión en la familia Rivera.

Tras su muerte, los proyectos que dejó en marcha ganaron mayor popularidad y pasaron a ser administrados por su hermana Rosie. Sin embargo, casi una década después, dos de las más grandes empresas de la nacida en California le han sido traspasadas a segunda hija, Jacqie Rivera. Esto después de que el menor de sus hijos solicitara una auditoría a las compañías por sospecha de mal manejo.

Jacqie Campos Rivera y Jenni Rivera (Foto: Jacqie Rivera / Jenni Rivera / Instagram)

¿QUIÉN ES JACQIE RIVERA?

Jacqie nació del matrimonio de Jenni Rivera y José Trinidad Marín, quienes tuvieron otros dos hijos: Chiquis y Michael. Su nombre ganó relevancia después de que se diera a conocer el abuso sexual que cometió su padre hacia ella, su hermana y su tía Rosie, quienes con los años dieron a conocer que lo han perdonado.

Debido a que Chiquis fue excluida del testamento de la intérprete de “No llega el olvido”, Jacqie pasó a ser la primera heredera.

SU CONTROVERSIAL RELACIÓN CON MIKE CAMPOS

La segunda hija de Jenni, quien tiene actualmente 33 años, se casó con Mike Campos en 2012, aunque en 2017 anunció sus deseos de divorciarse. Según la joven, su pareja no apoyó su sueños artísticos, lo que terminó por debilitar su relación:

“Cada vez que trataba de trabajar en una canción o cuando escribía un poema, él quería que lo compartiera, pero cuando lo hacía, no recibía ningún tipo de respuesta”.

En una emisión del reality The Rivera’s, Jacqie reveló que tras su distanciamiento llegó a sentirse atraída por otro hombre, quien le ofreció comprensión en el momento en que más lo necesitaba:

“Tengo un amigo que me ayuda con mi música y me da ideas (...) y un día lo besé”, expresó arrepentida.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE?

Pese a separarse por unos años, en 2019 la pareja anunció que habían retomado la relación. En medio de la sorpresa, la artista reveló que esperaba su cuarto hijo. Junto a Campos, Rivera tuvo a tres niños de nombres Jenavieve, Jordan y Julián; sin embargo, también tiene una niña llamada Jaylah, fruto de otra relación.

¿POR QUÉ NO HA EJERCIDO UNA CARRERA MUSICAL?

Jacqie ha heredado el talento musical de su madre, al igual que su hermana Chiquis, y en algún momento se lanzó como cantante, aunque ha preferido no continuar el legado de la “Diva de la banda” y mantener un perfil más ‘privado’. “Siempre me ha gustado cantar, pero no quiero esa vida”, expresó en la revista Billboard de 2018.

Una de las cosas que le disgusta de la industria es el estar pendiente a los niveles de venta o reproducción, por eso prefiere evitar ese tipo de presión. En su lugar, se ha dedicado a hacer música cristiana y así enviar un mensaje que pueda resultar transformador.