En la última edición de los Premios Oscar 2022, Will Smith subió al escenario y abofeteó al presentador Chris Rock, luego de que realizara una broma sobre su esposa Jada Pinkett Smith y la alopecia femenina que padece. Esto sorprendió a los asistentes y usuarios en redes sociales, quienes recordaron la presunta tensión entre los actores.

Y es que, aunque Will Smith se disculpara con la Academia por lo ocurrido durante su discurso de aceptación del Oscar a Mejor Actor, el incidente terminó por robarse la atención de los asistentes, opacando incluso a los ganadores de cada categoría.

Por su parte, el presentador Chris Rock no ha presentado acciones legales hasta el momento y parece que no lo hará, además de no haberse pronunciado por el incidente, el cual recordó a los fanáticos los rumores de una posible relación con Jada Pinkett cuando esta última atravesaba una crisis matrimonial.

¿JADA PINKETT SMITH Y CHRIS ROCK FUERON AMANTES?

Según los rumores, la relación extramarital habría tenido su origen durante las grabaciones de Madagascar, donde Jada prestaba su voz a Gloria, la Hipopótama, y Chris se encargaba de Marty, la Cebra. Fueron tres las entregas donde ambos compartieron roles.

Por aquellos años, mientras Chris Rock le confesaba a su esposa una infidelidad, la cual derivaría en su divorcio tiempo después, el matrimonio entre Jada Pinkett y Will Smith se desmoronaba tras 25 años de unión, periodo en el que ella fue relacionada con artistas como Marc Anthony o el rapero August Alsina.

MÁS INFORMACIÓN: La broma pesada que Chris Rock le hizo a Penélope Cruz y Javier Bardem

Ambos hombres habían coincido tres décadas antes en las grabaciones de “El Príncipe de Bel-Air”, por lo que su relación era respetuosa, hasta que, con el supuesto episodio de infidelidad, esta se quebró.

Si bien el presunto amorío llegó a su fin, no es la primera vez que Rock se refiere al matrimonio que habría estado cerca de romper, el cual ha hecho parte de su repertorio de bromas, burlándose del llamado al boicot que hizo ella años atrás contra los Oscar o sobre la participación de él en Wild Wild West.