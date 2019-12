Jaden Smith, el hijo de Will Smith, ha sorprendido a propios y extraños al compartir a través de Instagram unas fotografías en las que se observa su radical cambio de look. No cabe duda que el joven cantante de 21 años ha cambiado mucho desde que apareció por primera vez en el cine y muchos han dicho que esto es resultado del consumo de sustancias dañinas.

Desde su incursión en el cine en la exitosa película “En busca de la felicidad” (2007), donde compartió escena con su padre, hasta el protagónico en Karate Kid (2010), el actor siempre mantuvo una imagen infantil que era muy favorable para su carrera, sin embargo, tiempo después comenzó a generar cientos de comentarios por su gran cambio.

Todo esto sería por que Jaden ha buscado desligarse totalmente de su padre y hacerse su propio camino, así que decidió probar suerte en la música y lanzó su álbum ERYS. Pero para hacer más peculiar sus actuaciones, el cantante ha venido realizando varios cambios en su aspecto, así que en una ocasión se rapó sus trenzas, se decoloró las cejas y ahora luce unos brackets de color rosa con brillantes que envuelven sus dientes.

EL ANTES Y DESPUÉS DE JADEN SMITH

De pequeño apareció junto a su padre en la película “En busca de la felicidad” y muchos veían un futuro prometedor en el cine para Jaden, sin embargo los proyectos que consiguió no dieron el resultado esperado.

A los 8 años, Jaden debutó en la pantalla gigante junto a su padre, y lo vimos con su cabello lleno de rizos, y un carisma que cautivó a sus seguidores.

Jade Smith cuando a penas tenía 8 años en la película "En busca de la felicidad" (Foto: Columbia Pictures)

Luego, impactó con su cabello trenzado en la película que protagonizó junto a Jackie Chan, “Karate Kid”, donde comenzó su faceta musical al lanzar el tema Never Say Never junto a Justin Bieber.

El remake de Karate Kids fue muy exitoso para la carrera de Jaden Smith (Foto: Columbia Pictures)

Luego, en el 2012, comenzamos a ver la evolución del estilo de Jaden Smith durante sus apariciones en público junto a su hermana Willow.

Dos años después, en el 2014, el joven cantante comenzó a dejarse el cabello largo y su estilo fue evolucionando.

Y en el 2016, Jaden desató la polémica al vestir ropa que era considerada de mujer en desfiles y portadas para revistas.

Luego en el 2017, sorprendió al cortarse el cabello nuevamente y mostrar un estilo más elegante y casual.

Sin embargo, actualmente el joven ha preocupado a sus fans con su aspecto físico, ya que luce muy delgado, y con un aspecto que ha hecho pensar que está enfermo.

