Jaime Bayly: “Macri fracasó como gerente y Cristina Fernández es una actriz melodramática”

El escritor y periodista peruano Jaime Bayly llegó hace unos días a Argentina para presentar su último libro Pecho frío (2018), y en una entrevista con un programa de la televisión de ese país no se calló nada cuando le pidieron opinar sobre las recientes elecciones primarias (PASO 2019) y el triunfo de Alberto Fernández (Frente de todos) en los referidos comicios.



Además, el también conductor de TV arremetió contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien intenta nuevamente llegar al poder - ahora como vicepresidenta - en la plancha del Frente de todos.

“Cristina Fernández es una actriz melodramática, le promete a los argentinos que si ellos ganan van a ser todos felices, lo cual me parece una suprema irresponsabilidad, porque la felicidad de un individuo no puede depender de un político ni de un gobierno de turno. Me parece que Alberto Fernández es más moderado y más racional que la señora Cristina. Espero de que si llega al gobierno, la suya sea una gestión de izquierda democrática”, manifestó Jaime Bayly.

El periodista de 54 años dijo también sentirse sorprendido por la contundente derrota del oficialismo, representado por presidente Mauricio Macri, que solo obtuvo el 32% de las preferencias frente al 47% que logró Fernández.

“No me imaginaba la paliza que le iban a infligir. Creo que Macri está derrotado, hizo una mala gestión, lo apoyé y todavía lo apoyo. Ha hecho un gobierno de muy buenas intenciones pero de muy malos resultados. Como gerente ha fracasado. Creo que un gobierno de Alberto Fernández no será el fin de los tiempos (…) creo que será mucho mejor que Cristina (Fernández)”, comentó.

Jaime Bayly también dijo que para él Argentina “es un gran manicomio en el que todos queremos vivir un tiempo”.

“Un gran manicomio, divertidísimo, fascinante…pero impredecible. Nunca se sabe cómo va a estar Argentina la próxima semana”, finalizó.

