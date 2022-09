Jaime Camil es un actor multifacético que puede interpretar todo tipo de personajes, que van desde la comedia hasta el drama y suspenso; no solo ello, pues debido a su preparación se desenvuelve muy bien tanto en producciones en español como inglés. Pero toda esta impecable carrera actoral se vio marcada por la oposición de su padre, el empresario mexicano Jaime Camil Garza.

Camil acaba de estrenar la bioserie “El rey, Vicente Fernández”, disponible en Netflix desde el 14 de septiembre; y en el marco de las promociones de la ficción, el actor concedió entrevistas y en una de esas contó que su padre no quería que sea actor. ¿Por qué? A continuación, lo detalles.

¿POR QUÉ EL PAPÁ DE JAIME CAMIL NO QUERÍA QUE SEA ACTOR?

Durante una conversación para el programa De primera mano, Jaime Camil señaló, entre otras cosas, que las enseñanzas de su padre fueron fundamentales para su formación profesional, aunque en principio no quería que sea parte del medio del entretenimiento.

Jaime Camil como Vicente Fernández (adulto) en “El rey, Vicente Fernández” (Foto: Caracol Internacional)

“El imprimió en mí este respeto por todos los seres humanos, el respeto por el trabajo, por la puntualidad, por llegar a tiempo, por hacer las cosas bien, por tratar de ser excelente, y definitivamente es una marca en mi personalidad”, dijo Jaime Camil.

En otro momento, el actor de 49 años reveló que un inicio su padre no estaba de acuerdo con que se dedicara al mundo del espectáculo. Y si bien, no detalló las verdaderas razones de su oposición, Camil señaló que siempre supo a lo que se iba a dedicar, pese, incluso, a que sus padre así no lo quisiera.

“Yo siempre supe quién era yo y siempre supe mi trabajo, lo que me iba a entregar, las ganas que tenía y cómo se opuso mi padre cuando le dije que quería ser artista o seguir el mundo de la artisteada”, confesó Jaime Camil.

¿QUIÉN ES JAIME CAMIL?

Jaime Federico Said Camil de Saldanha da Gama, conocido como Jaime Camil, nació en Ciudad de México el 22 de julio de 1973. Es un actor, comediante y cantante mexicano.

Se le recuerda por sus personajes en las telenovelas “La fea más bella”, “Por ella soy Eva” y por trabajar en series de la cadena CW como Rogelio de la Vega en “Jane the Virgin” y en CBS como Javier en “Broke”.