Tras el nacimiento de su hija Amaia, en noviembre de 2021, ha cambiado por completo la vida de Jaime Lorente.

Aunque el actor español es reservado con su vida privada, ha compartida algunas fotos de su pequeña.

¿Quién es Marta Goenaga, la novia de Jaime Lorente?

Durante las cinco temporadas de “La casa de papel” nos enganchamos tanto a la serie española que, tras haber llegado a su fin en 2021, queremos saber qué pasó con los actores que aparecieron en ella, algo que es de interés de los seguidores de Netflix, toda vez que uno de ellos se convirtió en padre. Nos referimos a Jaime Lorente, quien dio vida a Daniel Ramos ‘Denver’.

A continuación, te contamos cómo ha cambiado la vida del también cantante de 30 años, que no ha dudado en compartir algunas fotos de su pequeña hija, a la cual califica como la luz de sus ojos.

Jaime Lorente posando para los fotógrafos en presentación de la serie "La casa de papel 5" en el estadio Palacio Vistalegre de Madrid el 30 de noviembre de 2021 (Foto: Gabriel Boys / AFP)

EL NACIMIENTO DE SU HIJA

Jaime Lorente se convirtió en padre el 7 de noviembre de 2021 con el nacimiento de su primogénita Amaia, fruto de su relación con Marta Goenaga, un romance que mantuvo en reserva.

Si bien, el actor ha preferido mantener su vida privada lejos de los medios, no ha dudado en compartir algunas fotografías de su “princesa”, como él la llama.

Además, precisó que con su pequeña está volviendo a recordar pasajes de su infancia, algo que considera maravilloso y lo llena de mucha felicidad.

Una imagen junto a su hija ni bien llegó a este mundo (Foto: Jaime Lorente / Instagram)

¿CÓMO ES LA NUEVA VIDA DE JAIME LORENTE COMO PADRE?

En otro momento, Lorente cómo ha cambiado su vida con la llegada de su hija. En diálogo con Europa Press señaló cómo se han puesto de acuerdo con su pareja para la crianza de su nena.

“Gracias a Dios, cuando yo empecé a trabajar, mi chica terminaba; cuando yo termino, ella empieza. Estamos así, haciendo malabares”, reveló.

Asimismo, precisó que “la paternidad es otra cosa”, pues “ser padre es la única carrera que te dan el título antes de empezarla”.

El actor está viviendo una etapa muy feliz junto a su pequeña y no quiere perderse nada de su crecimiento (Foto: Jaime Lorente / Instagram)

AMAIA, EL GRAN AMOR DE SU VIDA

Jaime Lorente no puede ocultar todo el amor que siente por Amaia, pero trata de no exponerla mucho en sus redes sociales; por ello, pese a que han pasado varios meses de su nacimiento, él no ha dudado en subir en su cuenta de Instagram algunas instantáneas de ella, así como una con su madre.

“Serás una mujer libre”, “Porque tienes un ejército, enanita de la suerte”, “Las amo por ser todo”, son algunos de los post de sus fotos.

Amaia junto a su madre Marta Goenaga. "Las amo por ser todo", escribió (Foto: Jaime Lorente / Instagram)