Después de ocho años en emisión, “The Late Late Show con James Corden” ha llegado a su final. El programa de entrevistas es conocido por introducir el famoso segmento “Carpool Karaoke”, por donde han pasado centenares de artistas. El conductor regresa para una última entrevista sobre ruedas con una amiga muy especial.

El show renovado se lanzó en el 2015, recibiendo como presentador al actor y comediante británico, James Corden, a quien también recordarán por títulos como “Cats”, “The Prom” y “Begin Again”.

Anteriormente, fue conducido por Craig Ferguson, pero la entrada de Corden trajo nuevas ideas como “Carpool Karaoke”, “Spill Your Guts” y “Drop the Mic”.

Lo más conocido del programa es su segmento en el que diversos artistas se suben al asiento de copiloto de la camioneta de Corden, quien “los lleva al estudio”. En el camino, suelen cantar a todo pulmón algunos de sus temas más populares que aparecen en la radio del vehículo. Asimismo, responden preguntas acerca de sus carreras y vidas personales.

Algunas de las estrellas que han pasado por “The Late Late Show” han sido Mariah Carey, Stevie Wonder, BLACKPINK, Jennifer López, entre muchos otros.

Pese al increíble trabajo de Corden, su contrato ha llegado a su fin, tal como se dio a conocer en abril de 2022.

“Ha sido una decisión realmente difícil irme porque estoy inmensamente orgulloso del programa. Estoy encantado de extenderlo (por un año). Siempre pensé que lo haría durante cinco años y luego me iría, y luego me quedé. Realmente he estado pensando en ello durante mucho tiempo, pensando si podría haber una aventura más”, dijo en exclusiva a Deadline en su momento.

¿QUIÉN ES EL ÚLTIMO INVITADO DEL “CARPOOL KARAOKE” DE JAMES CORDEN?

En esta edición final del famoso segmento, “Carpool Karaoke”, la última invitada es Adele, quien regresa por segunda vez al programa luego de su primera aparición en enero de 2016.

James Corden y Adele volvieron a tener un especial momento en el último "Carpool Karaoke" de "The Late Late Show" (Foto: CBS)

Aunque la cantante de temas como “Hello” y “Rolling in the Deep” es la invitada, en realidad este programa es una especie de despedida y homenaje a James Corden. Dado que la británica es amiga íntima del presentador, se confabuló con los productores para darle una gran sorpresa.

El lunes 24 de abril se publicó el segmento de “Carpool Karaoke” con Adele. La cantante ingresó silenciosamente a la casa de Corden y, con unos platillos gigantes, lo despertaron de golpe. Además, ella se encargó de manejar, posición que normalmente tiene el conductor.

¿QUIÉNES SERÁN EL RESTO DE INVITADOS DEL ÚLTIMO PROGRAMA DE “THE LATE LATE SHOW”?

Además de Adele, el último programa de “The Late Late Show con James Corden” también contará con la participación de otros artistas como Harry Styles, lo que despertó los rumores de la aparición de One Direction, los cuales el presentador desmintió.

Asimismo, podremos ver a Will Ferrell, el actor de cintas como “Elf”, y a Tom Cruise en el especial de horario estelar.

Adicionalmente, James Corden aseguró en una entrevista con Jimmy Kimmel que habrán otras sorpresas, así que habrá que ver el programa para descubrirlo.

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL ÚLTIMO PROGRAMA DE “THE LATE LATE SHOW CON JAMES CORDEN”?

Aunque la cuenta de YouTube del programa ya publicó los 20 minutos del “Carpool Karaoke” con Adele, todavía falta mucho más que ver en el resto del especial.

El episodio final de “The Late Late Show con James Corden” se emitirá el jueves 27 de abril a través de la señal de CBS en Estados Unidos. Tendrán una edición especial a las 10 pm que seguirá con el último programa a las 12:37am o 11:37 pm CT.

¿CÓMO VER “THE LATE LATE SHOW” SI NO VIVES EN ESTADOS UNIDOS?

Si no puedes acceder a la señal de CBS en Estados Unidos, también puedes disfrutar de “The Late Late Show con James Corden” a través de la plataforma de streaming de Paramount+.

Asimismo, estará disponible posteriormente en la página oficial del programa por este enlace.

MIRA AQUÍ EL “CARPOOL KARAOKE” FINAL CON ADELE