El reconocido programa estadounidense “The Late Show” cumplió su último programa, al menos de la mano del afamado presentador James Cordon, y lo hizo por todo lo alto. Con un episodio en donde, además de las emociones, estuvieron presentes invitados de talla mundial de la industria del entretenimiento. A continuación te reseñamos lo que pasó en el programa final.

El 27 de abril se emitió el último programa bajo la conducción de Corden, motivo por el que el episodio se llamó excepcionalmente “The Late Late Show” (”El último ‘Late show’”).

James Corden en anteriores programas con Celine Dion (Foto: James Corden / Instagram)

¿CÓMO FUE EL PROGRAMA FINAL DE “THE LAST SHOW” CON JAMES CORDEN?

CBS le dio a Corden una despedida de dos horas dividida entre el horario estelar y la noche. El evento comenzó a las 10 pm y contó con un par de parodias pregrabadas.

Primero, Cruise y Corden sorprendieron a una audiencia en el Teatro Pantages en Hollywood, apareciendo como Timón y Pumba en el musical “El Rey León de Disney”, y llegaron incluso a interpretar “Hakuna Matata”.

Después de una pelea armada como parte de la puesta en escena, Corden junto a sus invitados cantaron “Can You Feel the Love Tonight”.

Tras ello vino un último Carpool Karaoke con Adele como invitada. La lista de canciones incluía “Rolling in the Deep”, “Love Is a Game”, “I Drink Wine”, “Hometown Glory” y “Don’t Rain On My Parade” de Barbra Streisand.

Pasada la medianoche, “The Late Late Show Proper” comenzó con un sketch pregrabado protagonizado por una serie de presentadores nocturnos. Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert se sumaron a Corden. Además de las apariciones en cameo de David Letterman y Trevor Noah.

Luego, Corden dio la bienvenida a los invitados previamente anunciados de la noche: Harry Styles y Will Ferrell. Tras eso vino una serie de “gracias” a todos los que ayudaron a mantener el Late Late Show de Corden durante ocho años.

“Hoy me siento aquí con nada más que amor, gratitud y orgullo. Este espectáculo es todo lo que siempre quise que fuera. Soy solo una parte de un gran equipo que hace este espectáculo, esta increíble familia aquí”, expresó el también actor de 44 años.

El conductor terminó su última noche en la televisión sentado al piano, luchando por mantener la compostura mientras cantaba una canción original sobre todo lo que extrañará.

LOS CONDUCTORES DE “THE LATE SHOW”

La despedida de Corden marca el final de la franquicia “Late Late Show”, que comenzó en 1995 con el presentador original Tom Snyder y continuó con Craig Kilborn (1999-2004), Ferguson (2005-2014) y Corden (2015-2023).