A lo largo de los años, Jane Fonda se ha caracterizado por su trabajo como actriz y activista por causas que considera justas. De esta manera, se ha ganado el cariño y respeto de miles de seguidores alrededor del mundo. Por eso, gran preocupación ha causado una reciente revelación de la artista: ha sido diagnosticada con linfoma no hodgkiniano, un tipo de cáncer.

A través de una publicación en sus redes sociales, la celeb de Estados Unidos anunció que padece este mal que afecta al sistema linfático. En ese sentido, tomó una determinación muy importante, pese a su estado de salud.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce cuál fue la decisión de la actriz Jane Fonda tras ser diagnosticada con cáncer por tercera vez.

EL ANUNCIO DE JANE FONDA

El pasado viernes 2 de septiembre, Jane Fonda realizó una publicación en Instagram donde anunciaba su diagnóstico médico: “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia”, inició la actriz.

Enseguida, trató de tranquilizar a sus seguidores al mostrarse optimista y expresar que “este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada”. Asimismo, agregó que era una privilegiada al tener acceso a atención médica de calidad.

“También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo. Esto no está bien”, escribió la artista.

LA DECISIÓN DE JANE FONDA TRAS SER DIAGNOSTICADA CON CÁNCER POR TERCERA VEZ

En la misma publicación, Fonda reveló que tomó una importante decisión: a pesar de la enfermedad, no dejará de lado su activismo. “Estoy en quimioterapia durante 6 meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”, aseguró.

Así, tras asegurar que los combustibles fósiles y los pesticidas “causan cáncer”, la intérprete aprovechó para expresar que este mal no la detendrá: “No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda (...) Eso incluye continuar construyendo la comunidad de Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de usar nuestra fuerza colectiva para lograr cambios”.

Vale resaltar que Jane Fonda ha participado en diversas protestas a favor de la acción activa contra la crisis climática. Por esta razón, ha sido arrestada en diversas oportunidades.

LAS OTRAS VECES QUE JANE FONDA LUCHÓ CONTRA EL CÁNCER

Este anuncio hizo que sus seguidores recordaran las otras oportunidades en donde Jane se enfrentó al cáncer. En el año 2010, por ejemplo, los doctores le descubrieron un tumor benigno en el pecho. Descrito como un “pequeño susto” fue extraído.

Más tarde, en el 2018, también le extirparon un tumor en el labio. Ahora, en esta tercera lucha de la artista contra el cáncer, ha asegurado que tratará de aprender de este proceso.

“El cáncer es un maestro y y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad -casi 85- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”, señaló la activista.