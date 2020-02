Janet Barboza responde fuerte a Susan Prieto y anuncia demanda

La conductora de televisión Janet Barboza salió al frente para responder a las acusaciones de discriminación por parte de la Susan Prieto . La cantante indicó que la popular ‘Rulitos’ le dijo que “está muy gorda para salir en la televisión”.

Todo indica que los hechos ocurrieron hace unos años, cuando Janet Barboza trabajaba en Willax TV. La conductora de televisión se tomó unos minutos del programa “Válgame” para pronunciarse sobre el tema.

“Me han dicho discriminadora y no lo voy a permitir. La señorita Susan Prieto está mintiendo al igual que su mamá. Yo estaba en Willax y mi productor me pidió apoyar un nuevo valor porque en la señal abierta no tenía oportunidades”, señaló.

Janet Barboza anuncia demanda contra Susan Prieto. (Video: Latina)

Janet Barboza agregó que tomaría acciones legales contra Susan Prieto.

“Voy a iniciar acciones porque no te pueden decir a la ligera discriminador y racista porque afecta contra la libertad de las personas. Ya empezamos a tomar cartas en el asunto. Creo que si alguien quiere llamar la atención no debería ser con mentiras. Esto nunca pasó porque nunca conocí a tu mamá y tú lo sabes”, concluyó.

Sobre el caso, la madre de Prieto también se pronunció. “Mi hija no tiene costumbre de mentir, Janet Barboza es una persona pública obviamente trata con tanta gente, que bueno hay comentarios que a veces uno hace y simplemente no lo consideran”, aseguró.

