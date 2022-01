Jason Momoa y Lisa Bonet conformaron una de las parejas más sólidas de Hollywood durante más de 16 años, hasta que el pasado 12 de enero se dio a conocer que decidieron tomar caminos separados. Fue la estrella de “Game of Thrones” quien hizo pública la noticia en su cuenta de Instagram, dejando sorprendidos a sus más de 16 millones de seguidores.

Con un emotivo comunicado, los actores dejaron en claro que mantienen una buena relación basada en el amor, aunque ya no pueden continuar siendo esposos. Como se recuerda, Momoa y Bonet se casaron en 2017, tras tener un extenso noviazgo que inició en 2015.

Pero, ¿cómo se conocieron y por qué decidieron divorciarse? Conoce todos los detalles, a continuación.

Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron el fin de su matrimonio tras casi 5 años de matrimonio (Foto: Nick Agro / AFP)

¿CÓMO SE CONOCIERON LISA BONET Y JASON MOMOA?

Los actores se conocieron en 2004, cuando asistieron a un club de jazz. De acuerdo a la versión de Momoa, ese día se alistó para impresionarla, pues sus amigos fueron el medio por el cual pudo entablar una conversación con ella. Es así como emocionado se le acercó y la atracción fue inmediata.

Tras salir del evento, se dirigieron a un café donde bebieron Guinness y comieron sémola. Sobre esa noche, Bonet señaló que la personalidad del hawaiano la conquistó e hizo que no quiera pasar otro día sin estar a su lado:

“No puedo decir que fue total desde el momento en que nos vimos, pero hemos estado juntos desde el día que nos conocimos [...] En ese momento, llegó el amor y llegó a lo grande y no corrió como creo que lo hacen muchos hombres. Básicamente me levantó y me arrojó sobre su hombro, al estilo de un hombre de las cavernas”, señaló la artista a la revista Porter en 2018.

Lisa and Jason junto a sus hijos Lola y Nakoa (Fotos: Jason Momoa / Instagram)

JASON MOMOA FUE SU FAN POR AÑOS

Lo que Lisa no sabía en ese momento era que su amado estaba enamorado de ella desde que tenía 8 años.

“La vi en la televisión y dije: ‘Mami, quiero ese’. Pensé: ‘Te voy a acechar por el resto de mi vida y te atraparé’”, contó Momoa en una entrevista de 2017 en “The Late Late Show”.

El intérprete de Aquaman confesó entre bromas ser un ‘acosador’, por lo que no quiso asustarla con su historia y prefirió revelarle cuánto la deseaba una vez que tuvieron a sus hijos:

“No le dije eso hasta que tuvimos dos bebés, de lo contrario sería espeluznante y raro... Siempre quise conocerla. Ella era una reina, siempre”.

Joseph Jason Namakaeha Momoa es un actor, actor de voz, escritor, productor y director estadounidense de 42 años (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON?

En el comunicado que compartió Momoa, se dio a conocer que su familia está atravesando un proceso de evolución en el que cada uno ha decidido tomar caminos separados. Lo que no significa que ya no exista amor, sino que este se ha transformado.

“El amor entre nosotros continúa, y evoluciona en las formas en que se desea ser conocido y vivido. Nos liberamos mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser [...] Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo”.

Los ex esposos han querido enfatizar en que el fin de su matrimonio se da en los mejores términos, pues el vínculo que han formado será para toda la vida:

“Nuestra devoción [es] inquebrantable a esta vida sagrada y a nuestros hijos [...] Que el amor prevalezca”.