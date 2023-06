Javier Cámara es un reconocido actor español que ha dejado una huella significativa en la industria cinematográfica. Aunque su trabajo en diversas series y películas es conocido por todo el país, su vida privada es un tema diferente. Por ello, aquí te contaremos lo que sabemos sobre su pareja y sus hijos.

El intérprete ha trabajado con reconocidos directores españoles como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia y Fernando Trueba, entre otros.

Sin embargo, la vida personal de Javier Cámara ha sido objeto de especulación en relación a su pareja y de debate público con respecto a sus hijos. Aquí te explicamos por qué.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE JAVIER CÁMARA?

La pregunta más recurrente sobre Javier Cámara gira en torno a su estado sentimental y si tiene una pareja. El actor ha mantenido un gran nivel de privacidad en su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas.

El español Javier Cámara integró el elenco de "Siete Semillas" (Foto: Tondero)

Hasta ahora, no se ha confirmado si el reconocido intérprete español tiene una pareja en la actualidad. Existen rumores recientes que sugieren que podría haber estado en una relación con otro hombre, aunque no se sabe con certeza si siguen juntos o no.

Por un comentario realizado en una entrevista, da a entender que tiene una pareja.

“No tengo ninguna barrera, si alguien se ha acercado con cariño, afecto, en un momento tal, yo no tengo ninguna cosa que ocultar. Incluso hay algo muy bello en todo esto, somos una familia de mucha gente, no solo somos 4, somos más, y es extraño de explicar”, explicó en “La Matemática del Espejo”.

LOS HIJOS QUE TUVO JAVIER CÁMARA POR VIENTRE DE ALQUILER

Javier Cámara es padre de dos pequeños que nacieron en Nueva York. En el 2017, cuando el actor tenía 50 años, recurrió a un vientre de alquiler para tener a los hijos que tanto esperaba, pero tuvo que viajar a Estados Unidos, porque este tipo de contrataciones tan debatidas están prohibidas en España.

Los hijos de Javier Cámara son mellizos, un niño y una niña, pero no se conocen muchos más detalles sobre ellos, ni siquiera sus nombres.

Después de este emocionante acontecimiento, Javier viajó con sus hijos desde Nueva York hasta Madrid. La última vez que fue visto con ellos fue cuando lograron fotografiarlo con un carrito doble.