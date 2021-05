El lunes 24 de mayo fue el último día de Javier Cárdenas ante los micrófonos de Europa FM. De esta manera, el responsable del morning show de Atresmedia cierra un ciclo profesional de más de 11 años ininterrumpidos, que finalizan de manera abrupta y saliendo por la puerta de atrás. Pero, ¿qué pasó realmente?

Ya desde hace unos días, la dirección de la emisora había adelantado que Javier Cárdenas no iba a renovar su contrato para la próxima temporada, por tanto, “Levántate y Cárdenas” llegaría a su final. De acuerdo con los planes, julio era el mes del cierre definitivo; sin embargo, se ha tomado la decisión de precipitar su salida con carácter inmediato, casi dos meses antes de lo previsto.

De tal forma que “Levántate y Cárdenas” se queda huérfana de un día para otro sin haberse realizado un programa de despedida, pero empezará un nuevo ciclo desde el martes 25 de mayo, cuando Juanma Romero se encargue de presentar el espacio matutino hasta septiembre próximo.

POR QUÉ ATRESMEDIA DESPIDIÓ A JAVIER CÁRDENAS

En principio, lo que ha llevado a la emisora a tomar esta decisión ha sido la fuete caída de audiencias que ha registrado “Levántate y Cárdenas” en los últimos años. Los datos del EGM del programa han sido definitivos para la decisión.

En los primeros meses de este 2021, el espacio radiofónico apenas reunió a 470.000 oyentes, lo que supuso un descenso de más de la mitad respecto al mismo de 2017, cuando la cifra era de 1.119.000. Suponía ya el cuarto año sin dar muestras de mejoría: 963.000 en 2018, 722.000 en 2019, y 723.000 en 2020.

Esto, sumado a varias polémicas por parte de Javier Cárdenas, ha ocasionado que muchos anunciantes prefirieran no asociarse con él. Como se recuerda, una de las últimas fue en relación a la pandemia; el conductor anunció un falso remedio contra el COVID-19. El año pasado, en febrero, también promocionó la subasta de su casa con fines benéficos.

LA RESPUESTA DE JAVIER CÁRDENAS AL DESPIDO DE ATRESMEDIA

Luego de confirmarse la noticia, el conductor concedió una entrevista a 20 Minutos, en donde aseguró que su despido “se veía venir en el último mes”. Lo que ha hecho el grupo es adelantar su adiós, como confirman sus palabras: “La cadena me ha dicho que puesto que no iba a seguir en septiembre era mejor que lo dejara ya… Ha habido presiones respecto a mi contrato y yo no he querido ceder, porque no acepto presiones”.

“Hace tres años, cuando murió mi padre le comuniqué a la cadena que era mi última temporada, pero me dijeron que no, que tenía contrato de larga duración y que querían que continuara. Entonces me pareció bonito y halagador”, contó en la entrevista.

Además, se quejó de lo repentino de la decisión. “Es increíble que no nos hayan dejado acabar la temporada de forma bonita, pero hay que respetar su estrategia, querían que la gente olvidara cuanto antes nuestro programa”, opinó.

En principio, lo que ha llevado a la emisora a tomar esta decisión ha sido la fuete caída de audiencias que ha registrado “Levántate y Cárdenas” en los últimos años (Foto: Javier Cárdenas/Instagram)