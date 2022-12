Esta quinta temporada de “La isla de las tentaciones” ha sido una de las que más expectativa y emoción ha generado entre los televidentes por varios recursos o motivos y uno de ellos ha sido todo lo que han vivido Javier Redondo y Claudia Martínez.

Aquel romance entre los dos mencionados ha sido ciertamente polémico, pero en especial por un detalle que no ha pasado nada desapercibido por los espectadores y, mucho menos, por el equipo de producción del programa de Telecinco.

Y nos referimos a la edad de Javier Redondo, que ha sido todo un tema de conversación en las últimas semanas, pues se creía que había mentido con respecto a esa información.

Javier Redondo, el participante de "La isla de las tentaciones", fue jugador de pádel (Foto: Javier Redondo / Instagram)

EL REENCUENTRO ENTRE JAVIER REDONDO Y CLAUDIA MARTÍNEZ

Después de tres meses, Javier Redondo y Claudia Martínez se vieron las cámaras en televisión en un reencuentro de mucha tensión por todo el sentimiento que se había generado entre ellos.

De acuerdo a la influencer, ella la estaba pasando de manera fatal tras haber terminado con Redondo y ello quedaba evidenciado en sus gestos y actitudes, pues sus lágrimas se hicieron presentes en dicha sección del show.

Es más, la misma Martínez habló sobre las infidelidades del exjugador de pádel, las cuales fueron el detonante de la relación que habían formado.

Javier Redondo y Claudia Martínez en el plató de "La isla de las tentaciones" (Foto: Telecinco)

LA VERDADERA EDAD DE JAVIER REDONDO

En ese reencuentro fue que volvió a salir el tema de la edad de Javier, cuando la propia Claudia habló sobre los engaños de él, incluyendo la verdadera información sobre su edad.

“Me siento tan engañada… Hasta hace una semana él estaba en mi casa a la vez que estaba con otra chica. He estado con una persona que no sé quién es. Llevo dos años pensando que tiene una edad y tiene otra edad. Se ha sentado en mi casa a soplar unas velas de una edad que no tiene. Pensaba que tenía 25 años y tiene 28”, confesó Claudia.

La conductora Sandra Barneda tomó la palabra y confirmó ello, asegurando que Javier le había dicho a la producción que tenía 25 años. El acusado de mentiroso solo atinó a decir: “me bajé un par de años”.