Jazmín Pinedo estuvo envuelta en la polémica luego de protagonizar una tensa discusión con Rosángela Espinoza durante una competencia en “Esto es guerra” . Tras lo sucedido, la conductora del reality se disculpó y aseguró que este tipo de incidentes no volverán a ocurrir en el programa.

La presentadora aprovechó el inicio del reality para enviar un mensaje a los seguidores del programa, muchos de ellos niños, y asegurarles que “todos merecemos respeto, sin importar la jerarquía”.

“No era lo correcto, ustedes se merecen disfrutar, divertirse, pasarla bien y ayer terminando el programa ya me reuní con el productor. Sé que las cosas han quedado bastante claras y es por eso que les digo que eso no se va a volver a repetir”, indicó.

Un día después de la discusión, Jazmín Pinedo agregó: “en este momento me quiero dirigir al público, y decirles que esto no va a volver a suceder, no se va a volver a repetir. Todos merecemos respeto, sin importar la jerarquía y sin importar quién eres, ni en qué lugar estás”.

Como se recuerda, la exchica reality se enfureció con Rosángela Espinoza por presuntamente haber intentado imitarla al acusar a Jota Benz. “¿Qué te pasa? No me calles ‘Jota’, tú ni nadie me tiene que callar ¿okey?”, fue lo que dijo la popular ‘chica selfie’.

Ante ello, Jazmín Pinedo intervino y le aclaró a Rosángela Espinoza que no iba a permitir que se burle de ella en pleno programa. “Te estás burlando de lo que acabo de decir hace un instante... yo conozco tu juego y no te he dado confianza y ¡no te juegues así conmigo!”, replicó.

Pese a las disculpas, los seguidores de Rosángela no perdonaron la discusión y pidieron la salida inmediata de la popular ‘Chinita’ de “Esto es guerra” a través de Twitter, donde volvieron tendencia el siguiente mensaje: “#FueraJazminDeEEG”.

El #FueraJazmínDeEEG se volvió tendencia durante la última emisión de "Esto es guerra". (Foto: Captura)

