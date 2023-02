Jedet y Josh Ortiz protagonizaron una de las relaciones más intensas del espectáculo español. La reconocida actriz y el músico no dudaban en contar algunos detalles privados de su romance, por lo que muchos seguidores celebraban su amor.

Sin embargo, no todo fue perfecto en su noviazgo. Lo cierto es que tuvieron algunas crisis, tal como reveló la artista en “Las uñas”, el programa de ATRESPlayer conducido por Sindy Takanashi.

¿Quieres conocer más detalles sobre la historia de amor de estas celebs de España? A continuación, descubre cómo se conocieron y por qué se separaron Jedet y Josh Ortiz.

¿CÓMO SE CONOCIERON JEDET Y JOSH ORTIZ?

Jedet y Josh Ortiz se conocieron gracias a Young Beef, quien le dijo a su amigo: “Te voy a presentar a una chica que te va a encantar”. Así, desde que él la vio en Instagram, quedó encantado y empezó a darle ‘me gustas’ para llamar su atención.

Según la cantante, él tenía pinta de “malote”, por lo que no quería que pensara que lo estaba espiando. De esta manera, cuando él le mandó un mensaje felicitándola por una entrevista, ella quedó impresionada.

Hablaron durante un mes y el joven se fue a Andalucía para conocerla. A partir de ese momento, se volvieron inseparables e iniciaron una bonita historia juntos.

Jedet y Josh se conocieron gracias a Young Beef (Foto: Josh Ortiz / Instagram)

LAS INSEGURIDADES DE JEDET

No obstante, Jedet confesó que estaba muy insegura sobre dar el siguiente paso en su relación. Si bien su novio sabía que era trans, se creía que se había hecho una vaginoplastia.

La intérprete afirmó que Josh la notó incómoda y conversaron sobre el tema. Entonces, pudieron encontrar la confianza y el equilibrio necesario para salir adelante.

Lamentablemente, a mediados del 2022 llegó la primera crisis. Ellos terminaron y la artista reveló que sufrió mucho. Más aún cuando supo que Ortiz había empezado a subir contenido para adultos en Onlyfans. Además, recibió muchos comentarios transfóbicos en esa época.

La primera ruptura de la pareja hizo que la artista sufra (Foto: Jedet / Instagram)

¿POR QUÉ SE SEPARARON JEDET Y JOSH ORTIZ?

Aunque se reconciliaron tras la primera ruptura, las cosas no volvieron a ser como antes. Así, el 6 de septiembre del 2022, Jedet confirmaba el fin definitivo de su relación en un evento público en Madrid. Ella confesó que la estaba pasando mal, pero intentó aparentar lo contrario: “Estoy mal. Bien, bien”.

Tiempo más tarde, la también activista se presentó en el podcast Animales Humanos de Ibai Vegan. Allí compartió con su audiencia el verdadero motivo de la separación.

“Quiero dejar claro que no hemos roto porque nos hayamos hecho daño, simplemente hay veces que te das cuenta de que una persona no es para ti porque sois diferentes o no compatibles al cien por cien. Y ya está. Hay que dejarla ir. Si no tengo relación a día de hoy con él no es porque me haya engañado o enfadado”, puntualizó.