Luego que el futbolista Jefferson Farfán celebrara el último fin de semana su cumpleaños 35 con una gran fiesta, la conductora Magaly Medina dejó entrever que dicha celebración fue hecha para promocionar su película autobiográfica “La Foquita: El 10 de la calle”.

“Esa fiesta era solo un pretexto para promocionar su película y que la prensa, que el tanto chotea, que hasta le encanta demandar, ahora sí hizo que todo el mundo tuviera centrada su atención para que los medios difundieran toda su fiesta, era más que su cumpleaños, era una fiesta marketera”, dijo la conductora en su programa.

Ante esto, una de las asistentes a la fiesta salió en defensa del futbolista. Maritza Rodríguez, manager de Yahaira Plasencia, se presentó en el programa “Mujeres al mando” para aclarar varios puntos.

En primer lugar, dijo que ella sí fue invitada a la fiesta y que estaba “autorizada por el mismo Jefferson Farfán para aclarar la situación”. Además, aseguró que el futbolista gastó 90 mil dólares en su fiesta que tuvo a Eva Ayllón como invitada, Yahaira Plasencia y su orquesta, entre otros artistas.

“Todo ha estado lindo, el ingreso, yo he sido tratada como una reina, yo he estado con él los días previos de la fiesta, y él se ha gastado 90 mil dólares, no 40 ni 50, todo ha sido pagado por él. Él puede pagar eso y mucho más, fue su cumpleaños”, contó.

Asimismo, aseguró que lo que más le molestó al futbolista es que se involucre a la gente de su película, “La Foquita: El 10 de la calle” y se diga que organizó esta fiesta solo para promocionar el filme.

“Lo que más le ha molestado a Jefferson es que metan a la gente de la película (La Foquita: El 10 de la calle), que se diga que todo ha sido utilizado para promocionar su película. Para hacer eso hay un grupo de PR que se encargará en el momento que deba hacerlo”, manifestó Maritza Rodríguez.

“Hubo muchos amigos conocidos de él, gente de fútbol conocida. Si no estaban futbolistas que son muy conocidos es porque estaban en campeonato, cada uno, en sus respectivos clubes de los países donde juegan”, añadió al programa “Mujeres al mando”.