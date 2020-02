Eran el uno para el otro y se juraban amor eterno; sin embargo, todo cambió luego de once años de relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug. Ahora, ambos se encuentran en medio de disputas y líos legales que involucran a los dos hijos que tienen juntos.

Pero ¿cómo se llegó a una situación tan complicada en la que ninguno puede verse directamente? Incluso la madre del jugador salió a mostrar unos audios en la que deja mal parada a la también conocida Blanca de Chucuito.

A continuación, te damos a conocer la historia entre el futbolista y la empresaria, desde cómo surgió su amor hasta la guerra que se desató entre ellos.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Melissa Klug, durante una entrevista al programa “El francotirador” del año 2010, contó cómo conoció a Jefferson Farfán.

Era 2003, un mes después del cumpleaños del jugador de Lianza Lima, cuando lo conoció. “Fue un flechazo, me gustó mucho”, confesó en el programa de Jaime Bayly.

Sin embargo, antes de que se conozca su romance, ella había sido captada por las cámaras de un programa de espectáculos saliendo de una cevichería en San Miguel y subiendo a la camioneta del seleccionado nacional. Para ese entonces, la joven tenía 19 años.

Aunque su relación era muy comentada, lo cierto es que muchos también la cuestionaron; pues Klug se había casado meses antes del ‘ampay’ con el futbolista Abel Lobatón, con quien tenía dos hijas.

A pesar de que la Foquita era amigo de dicho jugador, ambos decidieron continuar con la relación. Para entonces, Jefferson empezó a triunfar en el extranjero, primero en Holanda para posteriormente irse a Alemania, país a donde se mudó con la Blanca de Chucuito y su pequeño hijo.

¿QUÉ DECÍA FARFÁN DE KLUG?

Cuando se encontraba en Alemania, el futbolista recibió al programa de Magaly Medina para hacer un reportaje de su vida en el país teutón. En conversación con el reportero dijo sentirse muy enamorado de la mujer que tenía a su lado.

“Melissa ha estado en los momentos que yo más la necesité, en los buenos y malos. Ella me conoció cuando estaba en uno de mis peores momentos cuando estaba en Alianza Lima. La verdad, siempre he estado agradecido con ella porque me ha apoyado en cosas muy fuertes, en los que ella estuvo ahí. A parte, feliz porque me ha dado el hijo que tengo”, manifestó.

ACCIONES QUE ACABARON CON LA RELACIÓN

Aunque parecía que todo marchaba bien entre ambos, una fiesta en la que el jugador había participado trajo muchos problemas a la relación. Y es que él se había divertido junto a varias amigas sin que lo supiera Melisa Klug.

En aquella oportunidad, la muchacha dijo que “el amor tan grande que he podido tener, él solito está haciendo que se vaya bajando con todo lo que está haciendo”.

Sin embargo, no paso mucho tiempo y regresaron, posteriormente tuvieron a su segundo hijo.

Pero nuevamente, los rumores de otra traición empezaron a sonar fuerte. En aquella oportunidad se decía que el jugador tenía un ‘bunker’ en su propia casa para armar reuniones con sus amigos y amigas.

“Yo estuve todos los días pendiente de cada cosa que hubo en la casa: los muebles, cuadros, todo el tiempo estuve ahí decorándola. No me parece justo lo que hizo, no me valoró ni respeto”, manifestó muy dolida.

EL FINAL LLEGÓ

A pesar de que ambos se mantenían alejados de los escándalos, las peleas al interior de su hogar eran más frecuentes por las acusaciones de infidelidad. “Él se iba de la casa y luego regresaba”, contó.

Un día, discutieron, pero Farfán no volvió más. La vez que lo vieron solo, pese a que supuestamente aún tenía una relación con la mamá de sus dos hijos, fue en el matrimonio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz; algo que llamó la atención de la prensa y de la propia empresaria.

Horas después, la Foquita envió una carta a los medios de comunicación anunciando que la relación de once años con Melissa Klug había finalizado. “Llevaba tres días sin verlo. Él ni si quiera terminó conmigo, me mandó la carta, nunca me lo dijo, nunca me dio la cara”, señaló la empresaria, quien ya tenía sospechas de que el seleccionado estaba saliendo con otra persona, se trataba nada y nada menos de Yahaira Plasencia.

“Cuando regresé de viaje, después de la carta, ya todo el mundo comenzó a mandarme indirectas. Yo me comencé a enterar por amigas: ‘ellos están conversando, ellos están viéndose’. Yo realmente sé que ellos están mensajeándose desde que Jefferson estaban conmigo”, aseguró la Blanca de Chucuito.

Semanas después del comunicado, la salsera y el futbolista hicieron público su romance en setiembre de 2015.

SE DESATÓ LA GUERRA

Las disputas legales entre ambos empezaron y ella firmó un acuerdo en el que renunciaba a todos sus beneficios como conviviente. Pese a ello, los dimes y diretes continuaron cada vez más, pues empezaron a mandarse cartas notariales.

Un nuevo lío legal se generó luego de que la parte legal del jugador de Lokomotiv reveló la cantidad de dinero que le daba a Melissa Klug para sus dos hijos. Al final se conoció que le entrega más de 43 mil soles mensuales.

“En 2019, solo en educación le dio más de S/100 mil; en el tema de reposición de la salud, más de S/32 mil; para el rubro de recreación, más de S/5 mil. Pero si sacamos solo la recreación de los niños, entre 2016 y 2019, se le ha entregado más de US$ 53 mil y a Melissa Klug por los gastos que ha tenido entre 2016 y ahora, casi S/40 mil; si a eso sumamos los US$8 mil que se le paga únicamente por el rubro de alimentación; estamos hablando de un montón de dinero”, indicó el abogado del futbolista.

Esta situación provocó que la empresaria demandara a Farfán por US$200 mil por haber roto el famoso acuerdo de confidencialidad que tenían ambos.

Asimismo, la mujer cuestionó el pedido de Jefferson, quien busca reducir la pensión de alimentos para sus hijos.

AUSENCIA DE LOS HIJOS DEL JUGADOR EN EL ESTRENO DE SU PELÍCULA

La ausencia de los hijos de Jefferson Farfán al estreno de su película “El 10 de la calle” generó diversos comentarios.

Melissa Klug envió una carta pública en la que aclaró que no hubo una coordinación para la asistencia de los niños al evento público. Además, puso como condición que Yahaira Plasencia no estuviera en el mismo lugar.

En entrevista para “Magaly Tv: La Firme”, la empresaria indicó que otro motivo de la ausencia de sus hijos en la alfombra roja fue porque no tenían la ropa adecuada para la noche de gala.

“Conmigo no hubo coordinación previa. Mi hijo, en ese momento se iba al Play Land Park. Su papá lo llamó a tal hora y ellos conversaron toda la semana y no se le hizo la mención”, aseguró.

Por su parte, Farfán describió la situación como difícil. “Yo quería que estén mis hijos, pero por cuestiones equis no estuvieron. Yo sé que no es decisión solamente de mis hijos, entonces... Es complicado, es complicada la situación”.

MADRE DE FARFÁN MUESTRA AUDIOS

En entrevista con Día D, Rosario Guadalupe, madre del futbolista hizo explosivas revelaciones sobre su exnuera como, por ejemplo, que era mentira lo que dice que ya formaba parte de la vida sentimental del actual jugador del Lokomotiv ruso cuando éste jugaba por el equipo juvenil de Alianza Lima y antes de que emigrara al PSV Eindhoven de Holanda.

Para la madre de la seleccionado’, eso no es ni remotamente posible por un simple detalle: cuando Jefferson Farfán tenía entre 14 y 15 años de edad y hasta cuando partió a Holanda para jugar por el PSV, su enamorada era Mercedes Carrasco, quien finalmente se convirtió en la madre de su primera hija, una niña hoy de 14 años de edad, desechando la versión que la propia Melissa Klug ofreció al mencionado espacio hace una década en la que aseguraba que el jugador la había presentado ante su familia.

Sin embargo, lo más fuerte estaba por venir ya que Doña Charo difundió unos audios de Melissa Klug que tenía almacenados y que la dejaban mal parada. En ellos se escucha a la Blanca de Chucuito pedir que le llevara comida a sus hijos porque estaba “tomando” con unas amigas. “Que le lleve comida pues, si puede... Él está con cincuenta mil amigos, creo, en la casa...”, se escucha.

¿QUÉ DIJO KLUG SOBRE LOS AUDIOS?

El programa “América Hoy” intentó comunicarse con Klug, quien a través de una conversación de WhatsApp explicó que por el momento no hablará del tema porque se está asesorando. Además, quiere cuidar la salud mental de sus hijos.

“Gracias por tu preocupación, pero por recomendación de mi abogado y por la paz mental de mis hijos no voy a declarar sobre el tema. Estoy asesorándome correctamente para saber qué paso dar”, se lee en la conversación que mostraron en el programa conducido por Ethel Pozo.

Al ser consulta respecto a la fecha a la que corresponderían los audios que difundió ‘Doña Charo’ en el programa de ATV, la expareja de Jefferson Farfán no dio respuesta alguna solo dijo: “Para toda conversación hay preguntas y respuestas, ¿no?”.

