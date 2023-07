Novak Djokovic es uno de los tenistas más famosos del mundo. Ha conseguido numerosas hazañas a lo largo de su trayectoria, incluida su meritoria participación en la final de Wimbledon 2023, por lo que aspectos de su vida personal siempre han llamado la atención. En ese sentido, se sabe que su esposa Jelena Ristic es su principal respaldo fuera del campo de juego.

Lo cierto es que la serbia conoce al galardonado deportista desde su adolescencia, cuando ambos cursaban el instituto. Así, su amor traspasó los obstáculos que tuvieron en un inicio, debido a los constantes viajes de Novak, y hoy tienen un matrimonio sólido con dos hijos en común.

Sin embargo, quizá no sabías que Jelena defiende algunas polémicas teorías debido a su postura antivacunas y naturalista. En esta nota, te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Novak Djokovic es un exitoso deportista serbio (Foto: EFE)

¿QUIÉN ES JELENA RISTIC?

Jelena Ristic es la persona que está al frente de la Fundación Novak Djokovic, la organización que ayuda a los niños más desfavorecidos de Serbia. Además, es la propietaria de la empresa Jelena Ristic Consulting, una compañía dedicada al marketing digital.

Vale precisar que la esposa de “Nole” Djokovic fue aficionada al deporte desde su infancia, por lo que estudió en un centro enfocado en la práctica deportiva, en el que conoció a su actual pareja.

Puedes leer más sobre su biografía desde este enlace.

Jelena Djokovic alentando a su esposo en un partido de tenis (Foto: AFP)

LA POSTURA ANTIVACUNAS DE JELENA RISTIC

Como mencionamos previamente, Jelena Ristic mantiene una postura antivacunas. Así, apoyó a su esposo cuando este se negó a inocularse para protegerse contra la COVID-19, lo que impidió que jugara el Open de Australia 2022.

Ella aseguraba que “la única ley que se tiene que respetar en todas las fronteras es el amor”, haciendo referencia a las medidas que se habían tomado en el caso de su esposo: él estaba retenido en un hotel de Melbourne mientras esperaba la decisión oficial de las autoridades.

Durante una transmisión vía Facebook, Jelena también manifestaba: “Personalmente me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarme para poder viajar”.

OTRAS IDEAS POLÉMICAS DE JELENA RISTIC

En otra oportunidad, Ristic señaló que el pensamiento positivo podía limpiar el agua contaminada hasta convertirla en potable. Asimismo, compartió un video a través de sus redes sociales, en el que se señalaba que el 5G sería el causante del coronavirus.

Tras las críticas sobre este audiovisual sin ningún respaldo científico, ella indicó: “No estoy diciendo que sea cierto o no, pero ciertamente estoy interesada en aprender e informarme al respecto”.

Por otro lado, la administradora se considera una mujer naturalista y aficionada a las medicinas alternativas. En su blog, explica cómo aprendió a meditar en Ecuador, brinda consejos para “encontrar tu verdadero yo” y comparte información sobre el documental vegano “Cowspiracy”.

Si bien estas ideas han sido respaldadas por parte de su audiencia, también hay personas que han cuestionado la validez de sus declaraciones. En ese sentido, todo parece indicar que algunos fans del deportista están divididos y no precisamente por temas deportivos.

Jelena y Novak Djokovic se casaron en el 2014 (Foto: Novakdjokovic.com)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE JELENA RISTIC

¿QUÉ ESTUDIÓ JELENA RISTIC?

Según su perfil de LinkedIn, Jelena se graduó con una licenciatura en la Universidad Bocconi en Italia, a la que asistió de 2005 a 2008.

La esposa de Novak Djokovic también obtuvo una maestría en bienes y servicios de lujo en IUM. Después de terminar sus estudios en la Universidad Bocconi, consiguió un trabajo como Coordinadora de Recursos Humanos en Tamoil SAM, una empresa de petróleo y energía. Sin embargo, solo duró ocho meses allí debido a que estaba muy lejos de Novak.