Debido al éxito de “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España), Jenna Ortega, la actriz de 20 años que interpreta a la protagonista de la serie de Netflix dirigida por Tim Burton, ha ganado un gran número de seguidores que quieren saber todo sobre ella.

Desde detalles de su vida personal como la identidad de su novio, los nombres de sus padres, la ascendencia de intérprete de comenzó su carrera con pequeños papeles en series como “Rob” (2012), “CSI: NY” (2012), “Rake” (2014) y “Jane the Virgin” (2014), hasta los sacrificios que hizo para unirse a la ficción creada por Alfred Gough y Miles Millar.

Luego de que Jenna Ortega confirmara que tiene raíces latinas, específicamente mexicanas y puertorriqueñas, los fanáticos de la actriz y de “Wednesday” también se preguntan si habla español o no.

Jenna Ortega interpreta a Merlina Addams en la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

ASÍ ES EL ESPAÑOL DE JENNA ORTEGA

La protagonista de “Wednesday” contó que en su familia paterna todos son mexicanos, pero que debido a que vivieron muchos años en California perdieron el idioma español. No obstante, su madre se ha encargado de enseñarle algunas palabras.

En una entrevista durante la promoción de “Merlina”, un medio latinoamericano le pidió a Jenna Ortega que invitara a sus fans a ver la serie en español. Luego de varios intentos, la actriz que también participó en conocidas películas como “Iron Man 3″, “Insidious: Chapter 2″, “The Babysitter: Killer Queen”, “Yes Day”, “The Fallout”, “Scream 5″ y “Scream 6″ consiguió decir, “Los invito a ver el estreno de Merlina en Netflix”.

“Soy muy mala en esto, si lo leo puedo hacerlo mejor”, admitió posteriormente la intérprete que dio vida a Ellie Alves en la segunda temporada de “You”, la serie de Netflix protagonizada por Joe Goldberg.

Aunque no habla español sabe algunas palabras y en una entrevista con Sensacine México aseguró que se siente orgullosa de tener raíces latinas. “Veo a más actrices latinas en la Industria y eso me enorgullece mucho. No hay tantas actrices hispanas como me gustaría, pero quiero ayudar a cambiar eso en el futuro. Estoy bendecida con las oportunidades que me han brindado y estoy extremadamente orgullosa de donde vengo”.