Tras brillar en “Wednesday”, la actriz Jenna Ortega ha logrado acaparar cientos de portadas de telediarios y revistas a nivel mundial por su papel como Merlina. Y no es para menos, pues la serie de Netflix logró recibir cientos de elogios, romper récords de audiencia y la confirmación de una segunda temporada.

Si bien todos fuimos testigos del enorme talento de Jenna Ortega en la serie de los Addams, su faceta actoral en el género de terror ya era notoria tras destacar en “Scream X” y “Terror en el estudio 666″. Eso sí, fue “Wednesday” el impulso que terminó por confirmar su salto al estrellato internacional de la pantalla chica.

Jenna Ortega es la protagonista de "Wednesday" (Foto: Netflix)

En tal sentido, no es de extrañarse que Jenna haya sido nominada al Globo de Oro 2023, galardón que fue otorgado a “Abbott Elementary” y “House of the Dragon”. En tal ceremonia, Ortega se refirió a los problemas y obstáculos que tuvo durante toda su carrera, en especial, porque tuvo varias dificultades para elegir los papeles que suele interpretar.

LAS PRODUCCIONES QUE RECHAZÓ JENNA ORTEGA

A modo de discurso, la actriz de 20 años reveló que se dio el lujo de rechazar varios protagónicos en series de narcotraficantes y malhechores, siendo “Narcos México” la más conocida.

Su decisión radica en su postura en contra de la apología a la violencia y el terror que se les atribuye a los latinoamericanos. Pues, para Jenna, la problemática es mucho más compleja de la que se trata de narrar en la ficción y no cree que la comunidad latina sea culpable de ello.

"Narcos" fue una de las series más aclamadas por el público de streaming (Foto: Netflix)

Recordemos que “Narcos: México” cuenta con un gran elenco actoral de lujo, siendo Diego Luna, Tenoch Huerta y Michael Peña alguno de los nombres más sonados dentro de la ficción.

¿JENNA ORTEGA SUFRIÓ DISCRIMINACIÓN?

En ese sentido, la hoy estrella mundial contó que durante al inicio de su carrera le era difícil conseguir roles y papeles debido a su apariencia física, algo que aún sigue siendo común tanto en el cine como en la televisión estadounidense.

Así llegó la actriz de 20 años a la premiación de los Globos de Oro (Foto Frederic J. Brown / AFP)

“Como latina no había muchos papeles para mí, cuando comencé a actuar fue difícil porque no tenía la apariencia que estaban buscando”, sostuvo la popular “Merlina”, quien dejó más que claro que se encuentra apta para “Scream 6″, su próximo gran proyecto junto a la mexicana Melissa Barrera.