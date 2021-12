Hace nueve años, la vida de Jenni Rivera se apagó en un accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2012 cuando retornaba a Ciudad de México tras haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La madrugada de aquel día, ella abordó un avión privado a las 3:00 a.m. con destino a la capital del país azteca para presentarse en el programa “La voz”, donde era jurado. La llegada de la nave al Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos en Toluca estaba planificada para las 4:30 a.m., pero esto jamás sucedió. El jet donde se trasladaba se estrelló.

La noticia de su deceso causó conmoción y mucho dolor en los familiares, amigos y seguidores de la Diva de la Banda, quien se había ganado el cariño del público por sus conocidos temas como “La gran señora” y “Paloma negra”, considerados himnos.

Pero ella, no viajó sola, pues la acompañaron otras personas, quienes también fallecieron ese fatídico día. A continuación, te contamos de quiénes se trata.

Los fanáticos dejan flores y un póster de la cantante Jenni Rivera en un lugar conmemorativo el 10 de diciembre de 2012 en Burbank, California (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿QUIÉNES FUERON LAS PERSONAS QUE MURIERON JUNTO CON JENNI RIVERA?

Además de Jenni Rivera, fallecieron sus seis acompañantes: Arturo Rivera Ruiz, su relacionista público, los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillador Jacob Yebale y su peinador Jorge Armando Sánchez, conocido como ‘Gigi’.

Las causas del accidente no pudieron esclarecerse, según dio a conocer el director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, por lo que en diciembre de 2014 se cerró la investigación.

Personal forense busca evidencia en el área donde se estrelló un avión de la cantante mexicano-estadounidense Jenni Rivera, el 10 de diciembre de 2012, cerca de Iturbide, México (Foto: Julio César Aguilar / AFP)

¿QUIÉN FUE ARTURO RIVERA RUIZ?

Aunque muchos pensaban que Arturo Rivera era familiar de la cantante por llevar el mismo apellido, esto fue una mera coincidencia. Él fue su relacionista público y uno de los mejores amigos de Jenni Rivera.

Además de encargarse de hacer publicidad a la carrera de la Diva de la Banda, él era periodista, egresado de la Universidad PART (Periodismo Arte, Radio y Televisión). Llegó a trabajar en importantes medios como El Universal Gráfico, El Universal, TV y Novelas, además de fundar la revista Furia Musical, donde se desempeñó como coordinador editorial hasta el 2000.

Ese mismo año, Arturo Rivera abrió su propia agencia de relaciones públicas bajo el nombre “AR Prensa y RP”, llegando a trabajar con agrupaciones y artista de música regional mexicana como Pepe Aguilar, La Banda El Recodo, Recoditos, El Mimoso, entre otros.

Los restos del avión que transportaba a Jenni Rivera se encontraron en el norte de México y no hubo sobrevivientes, dijeron las autoridades (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

LA ÚLTIMA FOTO QUE COMPARTIERON

Aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012, la cantante y su equipo de trabajo se tomó una fotografía para inmortalizar el momento, sin imaginar que sería el último de sus vidas.

“Estamos regresando a la Ciudad de México: Jenni Rivera, Arturo, Gigi and me. ¡Los amo!”, escribió Jacob Yebale en sus redes sociales. Si bien aparecen los cuatro, su abogado Mario Macías Pacheco, el piloto Miguel Pérez Soto y su copiloto Alessandro Torres no salen en la toma. Los dos últimos estaban pilotando el jet privado.